Школьная пятидневка - вопрос не политический

Аргументы Недели → Образование 13+

1 сентября 2021, 16:16

Как неоднократно заявляли представители Министерства просвещения, продолжительность учебной недели – вопрос даже не регионального уровня, а уровня руководства каждого конкретного учебного заведения. Таким образом, никакой «политической воли» в отношении количества учебных дней в неделю на сегодняшний день нет.



Правда, в прошлом учебном году, когда освоение учебных программ оказалось под угрозой из-за неоднократных внеплановых каникул, дистанционного обучения и прочих «пандемийных радостей», Минпрос разослал по региональным «образовательным» ведомствам методические рекомендации, где говорилось о возможности введения шестидневки, если диагностические контрольные работы покажут неудовлетворительные результаты. При этом, когда по этому поводу поднялся закономерный шум, было отдельно подчёркнуто, что ни о какой «принудиловке» речи по-прежнему не идёт.



Тем не менее в последние пару лет в ряде регионов России время от времени начали звучать высказывания губернаторов о том, что пятидневную учебную неделю в школы хорошо бы вернуть. Например, в этом учебном году такого счастья дождались в Башкирии, где о необходимости перехода на пятидневку заявил лично глава республики Радий Хабиров. Ещё пару лет назад всеобщей стала пятидневка в Московской области. В марте 2018 г. на областном школьном портале по инициативе руководства региона прошёл опрос, где за свободную от учёбы субботу ожидаемо высказались 95% проголосовавших.



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