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Афганские студенты потеряли возможность обучаться в России

, 18:03

Афганские студенты потеряли возможность обучаться в России

Студенты из Афганистана, обучавшиеся в российских вузах, обратились в Россотрудничество. Молодёжь просит ведомство предоставить им право прохождения очного обучения, так как в своей стране отсутствует доступ в Интернет на большей части территории. Дистанционное образование получить в таких условиях невозможно. Из-за отсутствия электричества и интернета многие студенты не смогли вовремя сдать экзамены и были отчислены из вузов.

Смена власти в Афганистане поставила под вопрос образование молодёжи. В Россотрудничестве услышали просьбу афганских студентов и пообещали дать ответ. Обращение в российское ведомство подписали 80 человек, которые действуют от лица всех обучающихся афганцев.

В ряде регионов Афганистана талибы уже разрушили школы и университеты. Многие студенты бросили учёбу и взяли в руки оружие. Главным препятствием для переезда молодёжи в Россию была пандемия. Теперь ситуация усугубилась из-за политических проблем.

Россия ежегодно предоставляла афганским парням и девушкам более 350 бюджетных мест в своих вузах. Ещё часть студентов обучалась платно за свой счёт. Афганское посольство в Москве сообщило, что в прошлом году в российских гражданских вузах обучалось более полутора тысяч граждан Афганистана. Ещё 500 человек изучали науку в военных институтах.

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