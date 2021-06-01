Кто пишет учебники для детей, в которых идёт либо умалчивания нашей истории, либо явная дезинформация

Аргументы Недели → Образование 13+

1 июня 2021, 09:38

- Такие учебники пишут преступники и дезинформаторы, - считает научный руководитель программ Российского союза «За здоровое развитие детей», врач, педагог, доктор медицинских наук, профессор Владимир Базарный.



Владимир Базарный является автором и разработчиком уникальных здоровьесберегающих технологий (ЗСТ) для детсадов, школ и вузов. Еще в конце 70-х гг. прошлого века после выявления массового ухудшения здоровья школьников ЗСТ впервые были разработаны и апробированы коллективом ученых под его руководством. Тогда стало ясно, что основным фактором, ухудшающим здоровье детей, является сама организация учебного процесса в школах, постоянное нахождение в которых за долгие годы обучения и формирует растущий организм ребенка.



И хотя ЗСТ были утверждены Минздравом РСФСР для внедрения в школы и сады еще в 1989 году, до сих пор забота о массовом здоровье детей у нас в стране остается уделом одиночек и энтузиастов, а не государства. Кстати, в 2014 году ЗСТ были успешно внедрены в Азербайджане, а ряд базовых элементов этих технологий в настоящее время используется в сотнях школ Белоруссии, Европы, США и Австралии. Дети, которые обучаются в школах, где удалось применить эту систему, показывают несравнимо лучшие результаты как в интеллектуальном, так и в физическом развитии, нежели те ребята, которые обучаются по «классической» схеме.



- Взрослый человек, а тем более – ребенок, не может сидеть на стуле более 20-30 минут, - напоминает профессор Базарный. - Человек приговорен жить в движении. Сердечно-сосудистые и другие заболевания начинаются из-за того, что мы много сидим и вообще, от отсутствия движения. К глубочайшему сожалению, процессы старения, связанные с отсутствием движения, запускается еще в школе. По сути, это старт разного рода патологий.



Когда Пушкин учился в лицее, все лицеисты во время занятий стояли за конторками. Но сегодня, во время обучения, детей заставляют сидеть, что угнетает все биоритмы и жизненные процессы ребенка. Так вот система преподавания Владимира Базарного как раз предполагает наличие конторок, а также специальных парт, вследствие чего уже не будет ни перенапряжения, ни угнетения жизнедеятельности ученика во время обучения. То есть ребенок во время урока может менять позы: захочет – встанет за конторку, надоело стоять за конторкой – может сесть, тем более что сейчас многие дети страдают синдромом гиперактивности.



- Система образования – это сакральная евгеника, - говорит Базарный, - и нарушать ее – это самое настоящее преступление! Сейчас мы видим повсеместные нарушения школьной гигиены, а ведь это касается самого святого - качества развития и становления человека. Нынешняя система обучения в школе калечит детей как физическом, так и в интеллектуально-психическом плане. Малыши со светящимися глазами приходят в школу, как в храм знаний, но она убивает в них все творческие начала и вызывает физическое и интеллектуально-психологическое истощение. Большинство наших детей, закончив школу, превращается в людей с целым букетом патологий, и в этих уже повзрослевших людях напрочь убито творческое начало!



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