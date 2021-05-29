Ученый: дети приходят в школу зелеными, а выходят из нее синими

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29 мая 2021, 17:00 Александр Саргин

Фото: ruszamir.ru

Недавно президент РФ Владимир Путин задал вопрос, кто же пишет учебники для детей, в которых идет либо умалчивания нашей истории, либо явная дезинформация? Чуть ранее глава государства констатировал, что в наших школах и вузах нет абсолютно никаких санитарных норм.

Напомним, что автор подобного учебника профессор Олег Волобуев объяснил изъяны в содержании тем, что он был предусмотрен для повторения, а не для изучения материала, и из-за краткости в нем отсутствуют некоторые факты. Заметим, что профессор не сообщил о том, почему «некоторым отсутствующим фактом» оказалась именно Сталинградская битва, а не тот же Второй фронт.

- Такие учебники пишут преступники и дезинформаторы, - считает научный руководитель программ Российского союза «За здоровое развитие детей», врач, педагог, доктор медицинских наук, профессор Владимир Базарный. – Что касается отсутствия в наших школах и вузах санитарных норм, то тут действительно ситуация аховая!

Владимир Базарный является автором и разработчиком уникальных здоровьесберегающих технологий (ЗСТ) для детсадов, школ и вузов. Еще в конце 70-х гг. прошлого века после выявления массового ухудшения здоровья школьников ЗСТ впервые были разработаны и апробированы коллективом ученых под его руководством. Тогда стало ясно, что основным фактором, ухудшающим здоровье детей, является сама организация учебного процесса в школах, постоянное нахождение в которых за долгие годы обучения и формирует растущий организм ребенка.

И хотя ЗСТ были утверждены Минздравом РСФСР для внедрения в школы и сады еще в 1989 году, до сих пор забота о массовом здоровье детей у нас в стране остается уделом одиночек и энтузиастов, а не государства. Кстати, в 2014 году ЗСТ были успешно внедрены в Азербайджане, а ряд базовых элементов этих технологий в настоящее время используется в сотнях школ Белоруссии, Европы, США и Австралии. Дети, которые обучаются в школах, где удалось применить эту систему, показывают несравнимо лучшие результаты как в интеллектуальном, так и в физическом развитии, нежели те ребята, которые обучаются по «классической» схеме.

- Взрослый человек, а тем более – ребенок, не может сидеть на стуле более 20-30 минут, - напоминает профессор Базарный. - Человек приговорен жить в движении. Сердечно-сосудистые и другие заболевания начинаются из-за того, что мы много сидим и вообще, от отсутствия движения. К глубочайшему сожалению, процессы старения, связанные с отсутствием движения, запускается еще в школе. По сути, это старт разного рода патологий.

Когда Пушкин учился в лицее, все лицеисты во время занятий стояли за конторками. Но сегодня, во время обучения, детей заставляют сидеть, что угнетает все биоритмы и жизненные процессы ребенка. Так вот система преподавания Владимира Базарного как раз предполагает наличие конторок, а также специальных парт, вследствие чего уже не будет ни перенапряжения, ни угнетения жизнедеятельности ученика во время обучения. То есть ребенок во время урока может менять позы: захочет – встанет за конторку, надоело стоять за конторкой – может сесть, тем более что сейчас многие дети страдают синдромом гиперактивности.

- Вспомним, какие парты стояли в классах в советское время, - продолжает Владимир Базарный. – На самом деле парты должны иметь наклон, чтобы детям меньше наклоняться - и таким образом будет легче читать и писать. Сейчас же в классах установлены плоские столы, и дети, наоборот, стали больше наклоняться - в среднем на 15 см, что повлекло за собой эпидемию болезней позвоночника, в том числе такое распространенное ныне заболевание, как сколиоз, а также далеко не в лучшую сторону повлияло на зрение ребят. Что касается конторок, то, как показывает практика, желание стоять за ней нарастает у ребенка постепенно и уже через год становится для него потребной доминирующей позой. Но ребенок сам должен и может решать, сколько минут ему следует стоять за конторкой, а сколько сидеть за партой. А вот предоставить ребенку возможность такого выбора – это задача учителей и родителей.

Это очень печально, но сегодня учителя чуть ли не каждый день обязаны писать «отчеты о проделанной работе». Интересно, с какой целью их загрузили целым ворохом бумаг и кому это нужно? Может быть, это нужно для того, чтобы учитель просто перестал думать о том, чтобы сделать из ученика творческого человека?

- Сегодня учителю запрещен творческий подход к образованию, - констатирует Базарный. - Сейчас неважно, понял или не понял ребенок изучаемый предмет. Главное, чтобы он зазубрил его и во время ЕГЭ поставил нужную галочку в нужном окошке. Этот подход уже привел к таким последствиям, что дети хотя и могут пересказать текст наизусть, однако совсем не понимают его содержание и смысл. По сути, ненужная огромная загрузка учителей всевозможными отчетами является ничем иным, как запрещением творческого подхода к образованию детей и, следовательно, к их оболваниванию! Поэтому к моменту окончания школы, по данным институт имени Сербского, до 80 % выпускников имеют явные психические нарушения.

Напомним, что сразу после того, как развалился Советский Союз, в школьное образование было внедрено следующее новшество: ученики младших классов должны читать вслух тексты на скорость, причем еще и под секундомер. А ведь у каждого ребенка свой темперамент, своя энергетика, и с таким чтением на скорость может справиться далеко не каждый ученик. Отсюда новые поводы для стрессов наших детей, расстройства, слезы, но такая практика продолжается уже с 1992 года.

- По-моему, это самая настоящая диверсия против нашей школы! – уверен профессор Базарный. – Это глобальный проект, контролируемый глобальными силами. Не от всего ли этого появилось такое заболевание, как Школьный приобретенный иммунодефицит (ШПИД)? После такого чтения на скорость, к которому готов далеко не каждый ребенок, у 60-70 % детей выявлены пограничные психические нарушения. По сути, введение детей в состоянии постоянного стресса – это основная практика современной системы образования. Ведь один из самых тяжелых видов стрессов - это статическое напряжение, что особенно губительно для организма маленького человека. В такие минуты организм буквально сгорает, тем более детский. И это тоже один из результатов нынешней системы обучения.

Напомним, что ещё 1 июня 2012 г. Владимир Путин издал указ № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей». В этом документе глава государства поручил внедрить во все школы здоровьесберегающие технологии Владимира Базарного. Более того, позже, в майских указах, тоже был прописан этот пункт, однако это так и не было внедрено в жизнь. По сути, в современной России просто игнорируются распоряжения главы государства, а министерство образования и министерство просвещения, зная, как можно сохранить здоровье детей, намеренно блокируют президентские инициативы.

А ведь Владимир Филиппович Базарный на строгой научной основе доказал, что нынешняя система дошкольного и школьного образования работает на уничтожение здоровья детей. Но несмотря на то, что после развала Советского Союза были запрещены все его исследования, ученый провел очень много форумов, встреч, круглых столов, посвященных проблемам развития российского образования.

- Система образования – это сакральная евгеника, - говорит Базарный, - и нарушать ее – это самое настоящее преступление! Сейчас мы видим повсеместные нарушения школьной гигиены, а ведь это касается самого святого - качества развития и становления человека. Нынешняя система обучения в школе калечит детей как физическом, так и в интеллектуально-психическом плане. Малыши со светящимися глазами приходят в школу, как в храм знаний, но она убивает в них все творческие начала и вызывает физическое и интеллектуально-психологическое истощение. Большинство наших детей, закончив школу, превращается в людей с целым букетом патологий, и в этих уже повзрослевших людях напрочь убито творческое начало!

Ученый уверен, что сегодня учителя лишь «узко ведут свои предметы» и не имеют никакого отношения ни к развитию ребенка, ни к становлению его личности. Дети приходят в школу зелеными, как свежие весенние стебельки, считает профессор, а выходит из нее синие, и с букетом патологий. «Они настолько измождены, что так и кажется, еще немного – и упадут. Я считаю, что это преступление против человечества, за которое нужно судить!» - заключает Владимир Базарный.

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