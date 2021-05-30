В летние каникулы челябинские дети могут посетить онлайн-лагерь

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30 мая 2021, 16:56 Анна Семенова

Дети, которые проводят лето дома, могут воспользоваться бесплатными сервисами. Фото Дмитрия Куткина, Вечерний Челябинск

Платформа «Детидома» предлагает ребятам более 20 бесплатных сервисов

Совсем недавно специалистами «Авито.Услуги» проводился опрос среди челябинских родителей на тему летних каникул. Очень многие, а именно 22% мам и пап ответили, что их ребенок все лето проведет в городе.

Как раз для таких детей существует портал «Детидома». Сейчас здесь существует более 20 развлекательных и обучающих сервисов. Все бесплатно!

Например, предлагается посетить виртуальную экскурсию в лучшие музеи мира. Или пройти курс графического дизайна. Или прослушать увлекательный цикл лекций про фундаментальную науку.

А еще ребята смогут посетить онлайн-лагерь «Рисуй с нами». Педагоги научат рисовать мультяшных героев и создавать декорации для спектакля. В итоге школьники представят собственный мультфильм.

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