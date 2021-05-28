Челябинские дети проведут каникулы в летних лагерях и на дачах
28 мая 2021, 09:48 Анна Семенова
А 22% школьников останутся в городе
О том, как проведут досуг в ближайшие три месяца челябинские дети, решили узнать специалисты сервиса «АвитоУслуги». Опрос показал, что большинство ребят поедет в оздоровительные лагеря. 33% родителей планирует приобрести путевки или уже сделали это. Согласно статистике, по сравнению с прошлым годом спрос на лагерь вырос на 184%.
31% детишек отправятся к бабушкам-дедушкам на дачу или в деревню. Еще 22% опрошенных родителей сказали, что их чадо будет проводить каникулы в городе. Меньшинство, а именно 2% мам и пап доверят воспитание ребенка няне или репетитору. Оставшиеся 12% пока с досугом сыновей и дочек не определились.
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