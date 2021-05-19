Южноуральцы услышат выступления Тимура Бекмамбетова и Стива Возняка

Аргументы Недели → Образование

19 мая 2021, 07:11 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Жителей региона приглашают на просветительский онлайн-марафон.

20-22 мая Российское общество «Знание» проведет онлайн-марафон «Новое знание». Все желающие смогут посетить мастер-классы, лекции, интервью, открытие уроки и дискуссии — их запланировано около 100. Занятия проведут российские и зарубежные ученые, а также деятели культуры, искусства, спорта, государственного управления, топ-менеджеры компаний и бизнесмены. Например, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков расскажет о фейковых новостях, известный кинорежиссер и сценарист Тимур Бекмамбетов поделится секретами создания новаторского кино. В рамках марафона выступит и Стив Возняк – изобретатель, программист и соучредитель компании Apple Computer. Участие в марафоне бесплатно, для него не требуется регистрация. Подробная информация опубликована на сайте https://marathon.znanierussia.ru.

Добавим, что с марафона «Новое знание» начнется обновление форматов работы общества «Знание». Как ранее писали «Аргументы Недели», недавно генеральным директором организации был назначен Максим Древаль. Он отметил, что технологии зададут импульс «Знанию», позволят ему добиться федерального охвата и найти новую аудиторию. При этом, интеллектуальное наследие общества «Знания» будет сохранено и преумножено.

Отделение общества в Челябинской области является одним из лучших в стране. Ежегодно оно обучает около 5 тысяч пенсионеров. В связи с пандемией отделение проводит образовательные мероприятия онлайн.

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