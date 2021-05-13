Общество «Знание» ждут перемены

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13 мая 2021, 12:10 Татьяна Михайлова Источник: «Интерфакс»

Фото В. Шишкоедова (архив «Южноуральской панорамы»)

У организации новое руководство.

Интерфакс сообщает, что в прошедшую среду были выбраны новые руководители российского обществ «Знание» и определены ключевые направления деятельности. Председателем наблюдательного совета стал первый замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, его заместителями — помощники президента Владимир Мединский, Максим Орешкин, Андрей Фурсенко, Любовь Духанина. Генеральным директором «Знания» избран основателя холдинга «Нетология групп» Максим Древаль.

В этом году Максим Древаль выступил с предложением о создании платформы знаний, которая бы опиралась на советский опыт и соответствовала современным требованиям. Идею поддержал президент России Владимир Путин, в ходе своего послания Федеральному Собранию он отметил необходимость перезапуска «Знания» на цифровой платформе.

Добавим, что на Южном Урале действует Челябинская региональная просветительская общественная организация Общество «Знание». Она занимается образовательной работой. Председателем правления является Владимир Лушников. Среди социальных проектов челябинской организации — «Народный университет», «Активное поколение» и многие другие.

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