Более миллиарда из краевого бюджета пойдет на бесплатное питание школьников

Аргументы Недели → Образование 13+

18 августа 2020, 17:02 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Краснодарский край продолжает подготовку к новому учебному году. Так, с сентября 2020 года все ученики младших классов - более 300 тыс. человек - смогут получать бесплатное питание в столовых 1 130 школ.

На эти цели из краевого бюджета было выделено более миллиарда рублей. Губернатором края дана установка на усовершенствование системы питания в школах Кубани. Теперь все строящиеся школы предполагают наличие собственного пищеблока.



Питание в школах края ведется по трем схемам: самостоятельная (готовят в пищеблоках школы), привозная (заключаются контракты с общепитом), смешанная. Министерство образования КК сообщает, что в некоторых школах школьникам предлагают выбор блюд из представленного меню.



Администрация края сообщает, что по охвату горячим питанием в школах Кубань уверенно лидирует - почти 99%. Несмотря на то, что задача по обеспечению школьников питанием установлена Владимиром Путиным на 2023 год, Краснодарский край уже готов к ее реализации.