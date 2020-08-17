Анапских школьников с особенностями здоровья обеспечат бесплатным питанием

Аргументы Недели → Образование

17 августа 2020, 17:25 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Найти финансирование для обеспечения бесплатным питание учеников с ограниченными возможностями здоровья призвал и.о. мэра Анапы Василий Швец на планерном совещании в администрации курорта 17 августа.

Как отметили участники совещания, 1 сентября за парты сядут около 28 тысяч учеников. К приему детей в школах курорта были отремонтированы классные помещения, заменены лампы, прошли проверку системы водоснабжения и отопления. Кроме того, образовательные учреждения готовятся встретить День знаний с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

Особое внимание участники совещания уделили вопросам школьного питания. Бесплатным питанием, по поручению президента РФ Владимира Путина, будут обеспечены все учащиеся младших классов, с 1-го по 4-й. Также бесплатным двухразовым питанием могут быть обеспечены учащиеся с особенностями здоровья с 1 по 11 классы. Решение этого вопроса остается в ведении муниципалитетов.

По словам ио главы курорта, в Анапе около 700 таких школьников.Экономить на таких детях нельзя, подчеркнул Василий Швец.

– Мы обязательно должны это сделать! Это наши дети, многие из них из малообеспеченных семей, здесь мы экономить не будем. Необходимо проработать вопрос по финансированию, – обратился к своим заместителям Василий Швец.