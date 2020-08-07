На Кубани стартовала акция «Соберем ребенка в школу»

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7 августа 2020, 17:55 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Краснодарском крае стартовала благотворительная акция «Соберем ребенка в школу». Принять в ней участие может любой житель региона. Цель акции – помочь нуждающимся семьям в преддверии нового учебного года.

До 28 августа в пунктах приема «Вторые руки», работающих в каждом комплексном центре социального обслуживания населения, можно приносить канцелярские товары, рюкзаки, одежду и другие вещи, необходимые школьникам. Все эти вещи будут переданы нуждающимся семьям, у которых не хватает средств на покупку школьных принадлежностей для своих детей.

Акция «Соберем ребенка в школу!» проводится в Краснодарском крае с 2015 года. В прошлом году больше 5 тысяч детей из малообеспеченных семей получили канцелярские принадлежности, школьную форму, портфели и учебники, собранные участниками акции, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Напомним, ранее «Аргументы недели Кубань» сообщали, что кубанские школы подготовятся к приему учеников к 19 августа. Подготовка к новому учебному году уже ведется во всех муниципалитетах края. В нынешнем году особое внимание уделяется соблюдению санитарных норм. К началу учебного года школы и детские сады должны быть обеспечены в полном объеме бесконтактными термометрами, дозаторами для обработки рук, средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими и моющими средствами.