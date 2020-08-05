Онлайн обучение – новая эра для школьников

Аргументы Недели → Образование 13+

5 августа 2020, 09:15 [ «Аргументы Недели», Мария РАЗУМОВА ]

Фото: соцсети

С начала марта в свете распространения коронавируса более 1,5 млрд школьников и студентов со всего мира перестали посещать учебные заведения. Это первое столь масштабное закрытие школ со времен второй мировой войны. Параллельно гигантскими темпами растет спрос на образование в режиме «удаленки». Эксперт в области образования Алексей Мисютин объясняет, в чем преимущества онлайн-класса от обычного и почему ученики только выиграют от цифровой революции.

С 1 сентября этого года в школах 14 регионов страны ожидается старт «эксперимента по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды (ЦОС)». Планируется, что он будет длиться два года в Алтайском и Пермском краях, Астраханской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Сахалинской, Тюменской, Челябинской областях и Ямало-Ненецком автономном округе. В дальнейшем аналогичный подход может быть внедрён во все учебные заведения страны. Безусловно, основным триггером к переходу на электронные средства обучения стала вспышка коронавируса и опасения «второй волны» пандемии, при этом статистика последних лет доказывает, что потребности получения образования в удаленном режиме стали расти задолго до появления Covid-19. Так, cогласно исследованию «Интерфакс Академии», в России рынок онлайн-образования ежегодно увеличивается на 20–25% в год, а по итогам 2020 года может достичь 60 млрд рублей. Тренд на дистанционное образование приходит к нам с запада.

Так, несмотря на отмену карантина, на домашнем обучении пока остались внуки Елизаветы II принцесса Шарлотта и принц Джордж. По словам Алексея Мисютина, чья российско-британская школа уже много лет готовит школьников к поступлению в отечественные и западные ВУЗы, у дистанционного образования есть очевидные плюсы. «Дистанционный тип обучения подразумевает по сути индивидуальный подход к каждому ребенку, что, кстати, реализовать намного проще (хотя и дороже для школы!), ведь у учителя есть возможность больше общаться с учеником тет-а-тет, составляя задания специально для него. У каждого человека разная скорость реакции, способность усваивать материал и склонности к определённым предметам. На обычном уроке невозможно «отмотать» плёнку назад, чтобы разобраться с непонятными местами, поскольку учитель придерживается среднего темпа, в котором происходят занятия. Онлайн-обучение даёт возможность вернуться назад, разобраться в материале. Ребёнок учится с той скоростью, на которую способен», - говорит эксперт.

Впрочем, он подчеркивает, что этот идеальный сценарий возможно воплотить только на трех китах. Первое условие– нужно выстроить личностный контакт с учениками, что через экран компьютера в разы сложнее, чем в обычном классе. Почти тактильные ощущения, которые у нас появляются в физической аудитории, в данном случае отсутствуют. Второе условие – постоянный интерактив. Прошли те времена, когда можно было стоя перед камерой 40 минут читать монолог. Формат говорящей головы вне класса совершенно не сработает. «Мы проводим все занятия в прямом эфире. Дистанционное обучение подразумевает вербальное общение с учителем. Если детям показывают урок в записи, дают задания, а потом их проверяют — это самостоятельное электронное обучение, а не дистанционное», - объясняет Алексей Мисютин. Третье условие – интересный контент. Уровень ожиданий от учебного процесса у ребенка, который сидит в аудитории, и у ребенка, который смотрит на учителя через компьютер, разный. Контент должен быть в десять раз ярче и красочнее, а качество презентации отменное. Подготовка материалов для онлайн-школы занимает в разы больше времени, чем для обычной. Более того, если при традиционной форме обучения технологии играют скорее вспомогательную роль, то в онлайн-образовании это важная составляющая часть всего учебного процесса. «Мы работаем в полноценной виртуальной студии с интерактивными 3D элементами. Это позволяет делать полноценные анимированные лекции и «держат» аудиторию», - говорит Алексей Мисютин.

При этом полностью отказываться от очной формы образования не рекомендует, являясь сторонником гибридной (смешанной) модели обучения, когда часть занятий в очном режиме: семинары, практикумы, проектная работа вместе с другими учениками, пробные экзамены и т.д. «Для детей это не только социализация, но и выход из зоны комфорта. Одно дело учиться, сидя в своей комнате, и совсем другое дело – взаимодействовать с внешней средой. Soft skills не менее значимы чем hard skills. Личная встреча позволяет избежать стрессов в реальном мире, ведь бывают случаи, когда дети с хорошей успеваемостью панически боятся экзаменов, или вполне уверенные в себе ученики испытывают робость от общения лицом к лицу».

В целом же в плане уровня подготовки детей дистанционное обучение уже сейчас на одном уровне, а иногда и на ступеньки выше классического. «Выпускники нового формата получают такие же школьные аттестаты и полноценные сертификаты, какие выдаются и в обычных учебных заведениях. Правда, как и в случае с традиционным образовательным процессом, результаты и успеваемость детей во многом зависят от правильно подобранной школы и педагогов», - резюмирует Мисютин.