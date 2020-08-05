Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Образование 13+

Онлайн обучение – новая эра для школьников

Не сойти с дистанции: почему онлайн-образование становится новой нормальностью

, 09:15 [ «Аргументы Недели», ]

Онлайн обучение – новая эра для школьников
Фото: соцсети

С начала марта в свете распространения коронавируса более 1,5 млрд школьников и студентов со всего мира перестали посещать учебные заведения. Это первое столь масштабное закрытие школ со времен второй мировой войны. Параллельно гигантскими темпами растет спрос на образование в режиме «удаленки». Эксперт в области образования Алексей Мисютин объясняет, в чем преимущества онлайн-класса от обычного и почему ученики только выиграют от цифровой революции. 

С 1 сентября этого года в школах 14 регионов страны ожидается старт «эксперимента по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды (ЦОС)». Планируется, что он будет длиться два года в Алтайском и Пермском краях, Астраханской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Сахалинской, Тюменской, Челябинской областях и Ямало-Ненецком автономном округе. В дальнейшем аналогичный подход может быть внедрён во все учебные заведения страны. Безусловно, основным триггером к переходу на электронные средства обучения стала вспышка коронавируса и опасения «второй волны» пандемии, при этом статистика последних лет доказывает, что потребности получения образования в удаленном режиме стали расти задолго до появления Covid-19. Так, cогласно исследованию «Интерфакс Академии», в России рынок онлайн-образования ежегодно увеличивается на 20–25% в год, а по итогам 2020 года может достичь 60 млрд рублей.  Тренд на дистанционное образование приходит к нам с запада.

Так, несмотря на отмену карантина, на домашнем обучении пока остались внуки Елизаветы II принцесса Шарлотта и принц Джордж. По словам Алексея Мисютина, чья российско-британская школа уже много лет готовит школьников к поступлению в отечественные и западные ВУЗы, у дистанционного образования есть очевидные плюсы.  «Дистанционный тип обучения подразумевает по сути индивидуальный подход к каждому ребенку, что, кстати, реализовать намного проще (хотя и дороже для школы!), ведь у учителя есть возможность больше общаться с учеником тет-а-тет, составляя задания специально для него. У каждого человека разная скорость реакции, способность усваивать материал и склонности к определённым предметам. На обычном уроке невозможно «отмотать» плёнку назад, чтобы разобраться с непонятными местами, поскольку учитель придерживается среднего темпа, в котором происходят занятия. Онлайн-обучение даёт возможность вернуться назад, разобраться в материале. Ребёнок учится с той скоростью, на которую способен», - говорит эксперт.  

Впрочем, он подчеркивает, что этот идеальный сценарий возможно воплотить только на трех китах. Первое условие– нужно выстроить личностный контакт с учениками, что через экран компьютера в разы сложнее, чем в обычном классе.  Почти тактильные ощущения, которые у нас появляются в физической аудитории, в данном случае отсутствуют. Второе условие – постоянный интерактив. Прошли те времена, когда можно было стоя перед камерой 40 минут читать монолог. Формат говорящей головы вне класса совершенно не сработает.  «Мы проводим все занятия в прямом эфире. Дистанционное обучение подразумевает вербальное общение с учителем. Если детям показывают урок в записи, дают задания, а потом их проверяют — это самостоятельное электронное обучение, а не дистанционное», - объясняет Алексей Мисютин. Третье условие – интересный контент. Уровень ожиданий от учебного процесса у ребенка, который сидит в аудитории, и у ребенка, который смотрит на учителя через компьютер, разный. Контент должен быть в десять раз ярче и красочнее, а качество презентации отменное. Подготовка материалов для онлайн-школы занимает в разы больше времени, чем для обычной. Более того, если при традиционной форме обучения технологии играют скорее вспомогательную роль, то в онлайн-образовании это важная составляющая часть всего учебного процесса. «Мы работаем в полноценной виртуальной студии с интерактивными 3D элементами. Это позволяет делать полноценные анимированные лекции и «держат» аудиторию», - говорит Алексей Мисютин.  

При этом полностью отказываться от очной формы образования не рекомендует, являясь сторонником гибридной (смешанной) модели обучения, когда часть занятий в очном режиме: семинары, практикумы, проектная работа вместе с другими учениками, пробные экзамены и т.д. «Для детей это не только социализация, но и выход из зоны комфорта. Одно дело учиться, сидя в своей комнате, и совсем другое дело – взаимодействовать с внешней средой. Soft skills не менее значимы чем hard skills. Личная встреча позволяет избежать стрессов в реальном мире, ведь бывают случаи, когда дети с хорошей успеваемостью панически боятся экзаменов, или вполне уверенные в себе ученики испытывают робость от общения лицом к лицу». 

В целом же в плане уровня подготовки детей дистанционное обучение уже сейчас на одном уровне, а иногда и на ступеньки выше классического. «Выпускники нового формата получают такие же школьные аттестаты и полноценные сертификаты, какие выдаются и в обычных учебных заведениях. Правда, как и в случае с традиционным образовательным процессом, результаты и успеваемость детей во многом зависят от правильно подобранной школы и педагогов», - резюмирует Мисютин.

 

В мире

Политолог Ищенко назвал регион бывшего СССР, где может вспыхнуть новая война

Политолог Ищенко назвал регион бывшего СССР, где может вспыхнуть новая война

Ростислав Ищенко, политический эксперт, обозначил регион бывшего Советского Союза, где может начаться новый военный конфликт. По данному вопросу специалист высказался в разговоре с представителями интернет-СМИ.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью