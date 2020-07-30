В России появился новый орган власти - санитарная власть

Аргументы Недели → Образование 13+

30 июля 2020, 11:25 [ «Аргументы Недели» ]

Пока школьники боятся возобновления дистанционного образования в новом учебном году, сама система переживает совсем не лучшее время. Депутат Государственной Думы, Заслуженный учитель России и кандидат педагогических наук Александр Пятикоп рассказал "Аргументам недели" о том, какие бреши в системе образования показала пандемия и почему это произошло.



По словам депутата, правительство сделает всё, чтобы учебный год начался нормально. Дистанционное образование было всего лишь временной мерой, которую диктовала пандемическая ситуация. В тех регионах, где будут вспышки, вновь введут дистанционное обучение. Но опять же как временную меру. "Знаете, есть такой парадокс – у нас появился новый орган власти. Это так называемая «санитарная власть». И вот именно она призывает: сохранить здоровье детей, педагогов и родителей. Поэтому дистанционное образование в отдельных регионах могут вернуть, либо учебный год сдвинется", - говорит Александр Пятикоп.



Новый учебный год точно начнется с того, что сентябрь педагоги потратят на закрепление или повторное объяснение материалов, которые ученики не смогли освоить дистанционно. И, действительно, пандемия поставила целый ряд проблем в образовании. По всему миру. И в России в том числе. Ученики, родители и педагоги оказались психологически не готовы работать в такой среде. Человек биосоциальное существо, без общения ему очень сложно. Мы убедились: дистанционный формат не заменяет человеческого общения. Последние исследования показали, что 60% школьников вообще категорически против нового формата. Они хотят вернуться в учебные заведения. Родители тоже недовольны. Если до пандемии они жаловались, что им некогда пообщаться с детьми, теперь они взвыли и сказали: «возьмите наших чад назад». В тоже время педагоги, особенно старой школы, оказались совсем не готовы к новой форме подачи информации. Если молодые преподаватели адаптировались быстро, тем, кто в возрасте, это далось сложнее.



Подробнее читайте в интервью депутата "Аргументам недели".



