Кубанские учителя получат надбавку за классное руководство

Аргументы Недели → Образование 13+

17 июля 2020, 17:38 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

С первого сентября кубанским учителям начислят доплату за классное руководство. Об этом стало известно на последней сессии ЗСК. Размер надбавки составит 9 тысяч рублей. Пять тысяч рублей начислены педагогам за счет федеральных средств. Надбавку 4 тысячи рублей кубанские учителя уже получают с января нынешнего года по решению губернатора региона Вениамина Кондратьева.

Как пояснили «Аргументам недели Кубань» в региональном министерстве образования, науки и молодежной политики, 725,7 миллиона рублей на доплату педагогам из федерального бюджета на Кубань уже пришли. Из краевой казны на эти цели направлено 2,2 миллиарда рублей.

С первого сентября 2020 года доплаты за классное руководство получат 27 869 кубанский педагогов. При этом размеры других надбавок и стимулирующих выплат, установленных классным руководителям из краевого бюджета, уменьшаться не будут.

Напомним, на Кубани в трех тысячах образовательных учреждений учатся больше миллиона детей. Их обучают более 130 тысяч педагогов.

Ранее «Аргументы недели Кубань» сообщали, что участники заседания Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации обсудили трудности, с которыми столкнулись российские школы в условиях дистанционного обучения. Совет, состоявшийся 15 июля, прошел в онлайн-формате. Краснодарский край на заседании представлял глава фонда «Цифровая долина Сочи» Антон Немкин, который отметил, что онлайн-сервисы могут существенно улучшить качество образования лишь в одном случае: если их использовать вместе с традиционными инструментами.