Что нужно школе для работы на «удаленке», обсудили в Совете Федерации

Аргументы Недели → Образование 13+

15 июля 2020, 19:03 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации говорили о трудностях, с которыми столкнулись российские школы в условиях дистанционного обучения во время карантина из-за COVID-19. Совет, состоявшийся 15 июля, прошел в онлайн-формате. Краснодарский край на заседании представлял глава фонда «Цифровая долина Сочи» Антон Немкин.

Задавая тон дискуссии, зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак отметил, что формат дистанционного обучения вскрыл слабые места цифровизации российских школ и вузов. Выяснилось, что только четверть российских школ готовы к его проведению, то есть, имеют подходящую информационную инфраструктуру. Улучшить ситуацию с организацией «дистанционки», по мнению Андрея Турчака, может создание российских образовательных площадок и онлайн-курсов, работающих по единому стандарту.

Актуальным на сегодняшний день остается вопрос о создании цифровой образовательной среды, которую можно было бы использовать на всей территории страны. О том, что ее апробация начнется уже в сентябре нынешнего года в 14 российских регионах, напомнила участникам Совета председатель Комитета Совета Федерации по образованию, науке и культуре Лилия Гумерова. Она сообщила, что в школах, включенных в эксперимент, проведут высокоскоростной интернет – не менее 50 Мб/с в селах и 100 Мб/с в городах. Также их оснастят компьютерами и необходимым ПО.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал участникам заседания об отечественном мультимедийном продукте «Моя школа online». В нем органично связаны электронные ресурсы, традиционные учебники и формат телевизионных трансляций. Как отметил Сергей Кравцов, опытом соединения разноплановых образовательных ресурсов в единую платформу уже заинтересовались зарубежные коллеги.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заострил внимание Совета на технических составляющих работы любой цифровой образовательной системы. По мнению главы Минцифры, все дело – в связи, и если в том или ином населенном пункте ее нет, то заниматься образовательными программами там невозможно. Для решения этой проблемы, как отметил Шадаев, планируется запустить спутниковую группировку, которая обеспечат быстрый интернет в сельской местности.

Ещё один участник заседания – глава правления фонда «Цифровая долина Сочи» Антон Немкин отметил, что онлайн-сервисы могут существенно улучшить качество образования лишь в одном случае: если их использовать вместе с традиционными инструментами.

– Никто не думает заменять традиционные уроки дистанционными, так что беспокойство родителей оснований под собой не имеет. Живое общение педагога с учеником заменить невозможно, – написал Немкин на своей странице в соцсетях после заседания.

Участники заседания сошлись во мнении, что переход школ и вузов на «удаленку» стал для них настоящим стресс-тестом, который они все же выдержали. Сейчас всем нужно основательно поработать над ошибками, чтобы использовать полезный опыт в дальнейшем построении цифрового образования.