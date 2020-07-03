В Челябинской области ЕГЭ сдают абитуриенты старше 60 лет

Аргументы Недели → Образование 13+

3 июля 2020, 12:13 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Сегодня, 3 июля, с экзаменов по географии, литературе, информатике и ИКТ стартовала сдача ЕГЭ. В этом году экзамены будут сдавать 16320 участников, из них 15 тысяч — выпускники этого года, остальные окончили школу в прошлые годы. Среди них немало участников старше 60 лет.

Об этом рассказала заместитель министра образования Елена Коузова на пресс-конференции в медиаходинге «Гранада Пресс». Как сообщает агентство «Полит74», в этом году в число абитуриентов попала 60-летняя женщина. По словам Елены Коузовой, в регионе работают 94 пункта приема ЕГЭ. Восемьдесят пунктов расположены на базе общеобразовательных учреждений, также ЕГЭ принимают на дому или в лечебных учреждениях у ребят, которые не могут прийти в школу по состоянию здоровья. Напомним, в этом году ЕГЭ сдают только те, кто поступает в вузы.

Как рассказывали «Аргументы недели», вчера Образовательный центр № 5 посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он написал пробный ЕГЭ по истории и проверил, как будет организован прием экзаменов. Все пункты обеспечены средствами защиты, выпускникам измеряют температуру. В помещениях установлено оборудование для обеззараживания воздуха. Решение о ношении маски или перчаток абитуриенты принимают сами.