Алексей Текслер написал пробный ЕГЭ по истории

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2 июля 2020, 16:56 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Завтра южноуральские школьники будут сдавать ЕГЭ по географии, литературе и информатике. Сегодня пробный экзамен написали чиновники: губернатор Алексей Текслер, его заместитель Ирина Гехт и министр образования Челябинской области Александр Кузнецов.

Сегодня, 2 июля, глава региона вместе с Ириной Гехт и Александром Кузнецовым побывали в Образовательном центре № 2 города Челябинска. Здесь им продемонстрировали, какие меры безопасности будут предприняты в день сдачи экзамена.

Алексей Текслер отметил, что сдавать ЕГЭ по истории было не сложно.

«Некоторые вопросы на логику некоторые — на знание. Но тот билет, который достался мне, был из серии достаточно общих знаний про нашу историю. Надеюсь на хороший результат», — сказал Алексей Текслер.

По мнению губернатора, все процедуры организованы в центре хорошо, весь процесс должен пройти в безопасных условиях.

Позже Алексей Текслер посетил Образовательный центр №5, который распахнет свои двери для школьников 1 сентября. Здесь будут учиться 1500 детей.