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11 февраля 2020, 13:50 [ «Аргументы Недели» ]

на ресепшене,фото соцсети

Каждый раз, заселяясь в гостиницу, нас отправляют зарегистрировать свои данные и номер. Процедура проводится на ресепшене или на ресепшен…?

Для того чтобы разобраться, как правильно писать и говорить это слово, давайте выясним:

Ресепшен это?

Кто сидит на ресепшене?

Ресепшен – приемная гостиницы. Слово пошло из английского языка (reception). В России ресепшеном называют прихожую для гостей или будущих жильцов отеля.

На респешен сидит администратор гостиницы. Она/он регистрирует клиентов, которые будут проживать в учреждении.

Рецепция или рецепшин, как правильно пишется?

У данного вопроса нет однозначного ответа, поскольку в Русском языке такое слово не пишется. Его считают разговорным синонимом любителей использовать английские слова в своем лексиконе. Учителя и носители русского языка рекомендуют использовать наши слова:

Стойка администратора. Место регистратуры клиентов.

Но, если нет слова ресепшен, не значит, что нет слова РЕЦЕПЦИЯ. Только есть один маленький нюанс. Рецепция, которую мы привыкли называть, обозначая место регистрации гостей – вовсе не та рецепция. Это слово используется в медицинской терминологии, как орган восприятия чувств, а никак приемная.

Ресепшен или ресепш, википедия оспаривает неприязнь русского языка к данному слову. В источнике обозначается правильное написание слова, как «ресепшн». По версии википедии, ресепшен – это лицо компании, неважно гостиница или ресторан, кафе, парикмахерская. На ней решаются все вопросы касаемо обслуживания учреждения. Более того, рецепция является первым впечатлением для гостей, она вовлекает и заинтересовывает клиентов остаться в заведении. Было бы странно называть ресепшен гостиницы – приемной, мы же не в больницу приходим, верно?

Ресепшен, как пишется и склоняется?

Лингвисты считают, что слово еще не прижилось в русском лексиконе, но это временно. Поэтому нет точных правил склонения, как писать ресепшен. Можно встретить склоняемый вариант: «Он работает на реепшене», и не склоняемый: «Нас встретят на ресепшен». Тут использовать слово можно на ваше усмотрение.

Исходя из информации, сделаем вывод:

В Русском языке не существует слова ресепшен, но оно активно используется в разговорной речи. Так же, есть две формы: склоняемая и не склоняемая – и та и та верная. В написании рекомендуем использовать фразы: стойка приема клиентов, стойка администратора. А в разговорной речи задействуйте: ресепшен, ресепшн.