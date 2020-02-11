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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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На «ресепшене» или «на ресепшн» как правильно?

, 13:50 [ «Аргументы Недели» ]

На «ресепшене» или «на ресепшн» как правильно?
на ресепшене,фото соцсети

 Каждый раз, заселяясь в гостиницу, нас отправляют зарегистрировать свои данные и номер. Процедура проводится на ресепшене или на ресепшен…?

 

Для того чтобы разобраться, как правильно писать и говорить это слово, давайте выясним:

 

  • Ресепшен это?
  • Кто сидит на ресепшене?

 

Ресепшен – приемная гостиницы. Слово пошло из английского языка (reception). В России ресепшеном называют прихожую для гостей или будущих жильцов отеля.

На респешен сидит администратор гостиницы. Она/он регистрирует клиентов, которые будут проживать в учреждении.

 

Рецепция или рецепшин, как правильно пишется?

У данного вопроса нет однозначного ответа, поскольку в Русском языке такое слово не пишется. Его считают разговорным синонимом любителей использовать английские слова в своем лексиконе. Учителя и носители русского языка рекомендуют использовать наши слова:

 

  1. Стойка администратора.
  2. Место регистратуры клиентов.

 

Но, если нет слова ресепшен, не значит, что нет слова РЕЦЕПЦИЯ. Только есть один маленький нюанс. Рецепция, которую мы привыкли называть, обозначая место регистрации гостей – вовсе не та рецепция. Это слово используется в медицинской терминологии, как орган восприятия чувств, а никак приемная.

 

Ресепшен или ресепш, википедия оспаривает неприязнь русского языка к данному слову. В источнике обозначается правильное написание слова, как «ресепшн». По версии википедии, ресепшен  – это лицо компании, неважно гостиница или ресторан, кафе, парикмахерская. На ней решаются все вопросы касаемо обслуживания учреждения. Более того, рецепция является первым впечатлением для гостей, она вовлекает и заинтересовывает клиентов остаться в заведении. Было бы странно называть ресепшен гостиницы – приемной, мы же не в больницу приходим, верно?

 

Ресепшен, как пишется и склоняется?

Лингвисты считают, что слово еще не прижилось в русском лексиконе, но это временно. Поэтому нет точных правил склонения, как писать ресепшен. Можно встретить склоняемый вариант: «Он работает на реепшене», и не склоняемый: «Нас встретят на ресепшен». Тут использовать слово можно на ваше усмотрение.

 

Исходя из информации, сделаем вывод:

В Русском языке не существует слова ресепшен, но оно активно используется в разговорной речи. Так же, есть две формы: склоняемая и не склоняемая – и та и та верная. В написании рекомендуем использовать фразы: стойка приема клиентов, стойка администратора. А в разговорной речи задействуйте: ресепшен, ресепшн.

АОл

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