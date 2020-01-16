Придти или прийти — как правильно?

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16 января 2020, 18:54 [ «Аргументы Недели» ]

правописание,pixabay.com

Люди, умеющие общаться и писать грамотно – смогут достигнуть успеха намного больше, чем безграмотные.

Как это аргументируется? – все просто. Например, когда 2 человека приходят устраиваться на одну и ту же вакансию, с ними проводят собеседование. Зачем это делается? – для того чтобы начальство смогло определить насколько будущий работник готов к профессии. Если человек мямлит, использует слова-паразиты, неграмотно заполняет анкету – вероятность, что с ним начнут работу очень низкая. Уверенная личность, с красиво поставленной речью, с отсутствием запинаний в диалоге, грамотным письмом – привлечет намного больше внимания.

Должность достанется именно ей.

Поэтому изучая использование слов в школе, важно запоминать правила, а в будущем ими пользоваться. Но бывают варианты фраз и слов, которые приводят в ступор. Ведь казалось бы, и так и так правильно. Тут главное не волноваться, а разобраться в каком контексте, какое слово станет подходящим.

Сегодня поговорим о словах «прийти» или «придти».

Задавая вопросы:

Прийти на собрание или придти?

на собрание или Необходимо прийти или придти?

или придти? Должен прийти или придти?

Важно понимать, в какой фразе их использовать.

«Придти» - считается древнерусским словом. И сейчас его используют все меньше. Корень -дт, является добавочным в русском лексиконе. Замудрено его называют «супплетевизмом», что в переводе с латыни значит – добавление. Так же, в свое время слово «придти» образовала еще несколько значимых глаголов, таких как: иду-у, по-ше-л, пой-дет, и прилагательное при-шед-ший.

Современным и альтернативным вариантом для слова придти к единому мнению» - стал упрощенный глагол «приЙТи». Ведь чаще всего мы пишем и говорим: «прийти к мнению», «постараюсь прийти», «прийти в класс». Его использование считается более правильным и легким для написания, разговора. Особенностью этого слова есть то, что звук «и» при произношении – выпадает. Еще действует правило, которое не допускает использовать слово «придти» и «прийти» в одном тексте. Поэтому, когда вы что-то пишите, стоит заранее определиться какой глагол пойдет в действие.

Более того, в старорусском языке употреблялось слово «нейдет». Сейчас его можно увидеть намного реже. Звучало оно, например, во фразе: «на ум нейдет». Хотя, казалось бы, глаголы с НЕ всегда пишутся раздельно.

Наверное, из-за таких мелочей русский язык считается одним из самых трудных языков мира. Но обращая внимание на правильное использование слов – вы будете грамотнее. А значит, есть шанс, что именно вас примут на работу мечты!

Желаем удачи во всех начинаниях, и обращайте внимание на свою речь.