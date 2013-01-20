Дать, чтобы сдать…

Постепенный переход знаний из гуманитарной категории в экономическую подтверждают данные опроса, проведенного недавно на портале www.career.ru среди студентов петербургских и московских вузов: каждый пятый из них не видит ничего предосудительного в том, что экзамен или зачет оценивается … в рублях.



Увы, но знания все чаще оцениваются как своеобразный товар, который без труда можно купить — все дело в его цене. Причем приобрести его можно и в «розницу», покупая отдельные составляющие, и «оптом»… Сколько стоит? По данным опроса студентов, дороже всего им (вернее, их родителям) обходится поступление в учебное заведение (в среднем более 200 тыс. рублей) и возможность продолжения обучения в нем в случае угрозы отчисления (около 136 тыс.). А вот зачет или экзамен, а также написание курсовой или диплома обходятся куда дешевле — от тысячи рублей. Причем иногда можно заменить деньги товарами или услугами.



Самое интересное состоит в том, что сегодня многие студенты столичных вузов вполне спокойно относятся к возможности заменить знания на деньги. По данным исследования, 20% из них не видят в этом ничего предосудительного, а для некоторых наличие «обходных путей» в учебе значительно облегчает им путь к желанной «корочке». Характерно и то, что даже честные студенты в случае провала готовы пойти по кривой дорожке. Каждый седьмой, например, при угрозе «завала» готов тут же «дать на лапу», а после второй неудачной попытки сдать экзамен количество потенциальных взяткодателей увеличивается … в 6 раз. Как показывает опрос, принципиально не готовы платить за испытания только двое из каждых пяти студентов…



Что касается причин, то они лежат на поверхности. Около двух третей из тех, кто хотя бы один раз сдавал за деньги, отмечают, что пошли на этот шаг по своей инициативе. Как ни удивительно, но только треть признается в том, что к такому поступку его подтолкнули обстоятельства: вопрос об успешной сдаче испытания был поставлен преподавателем таким образом, что другого выбора попросту не было.



Реже всего такая схема используется в творческих вузах, а чаще всего — в учебных заведениях, поточным методом выпускающих экономистов, юристов и управленцев разного калибра.