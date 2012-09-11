МГУ опустился на 116 место в рейтинге лучших ВУЗов мира

Компания Quacquarelli Symonds составила ежегодный рейтинг лучших университетов мира. Московский государственный университет имени Ломоносова занял 116-е место, потеряв 4 позиции. При этом подъем продолжают РУДН и Высшая школа экономики.



МГУ имени Ломоносова и Санкт-Петербургский государственный университет остаются в рамках одной группы, как и в прошлом году. Московский университет находится на 116 месте (против 112 в 2011 году), СПбГУ — на 253 месте (251 в 2011 году), передает Лента.ру. Несколько позиций в рейтинге ВУЗов потеряли Томский госуниверситет — 580 место (474 в 2011 году), Казанский федеральный университет — 663 место (603 в 2011 году) и Нижегородский госуниверситет имени Лобачевского — 719 место (696 в 2011 году).



Прорыв совершили МГТУ имени Баумана (ВУЗ поднялся на 27 позиций и занял 352 место в мире), а также Новосибирский госуниверситет (поднялся вверх на 29 строчек и занял 371 место). В свою очередь МГИМО оказался на 367 месте (389 в 2011 году), а Томский политехнический университет — на 567 месте (607 в 2011году).