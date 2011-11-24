Собянин: Очередь в детские сады среди москвичей ликвидирована

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24 ноября 2011, 17:51 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг заявил, что очередь в детские сады среди москвичей ликвидирована. Столичный градоначальник посетил центр развития ребенка – детский сад № 516.

По словам Собянина, важную роль в сокращении очереди сыграло и то, что появляются новые образовательные и досуговые формы занятий в дошкольных учреждениях. Мэр также рассказал, что в этом году около 38 учреждений, которые ранее были выведены из системы образования, удалось вернуть, передает ИТАР-ТАСС. Детский сад № 516 построен по индивидуальному проекту в 2008 году.

В центре работают 24 сотрудника: воспитатели, педагоги-психологи, воспитатели по физической культуре, музыкальный руководитель, инструктор по плаванию и педагоги дополнительного образования. В учреждении открыты четыре стационарные группы, а также три группы кратковременного пребывания, центр игровой поддержки для детей раннего возраста и консультативный пункт для детей, воспитывающихся в домашних условиях



Одна из воспитательниц сообщила главе города, что зарплата у них выросла на 20%, а в ноябре этот показатель составит около 40%. Собянин напомнил: "Мы перешли на новую систему финансирования, нагрузка на дошкольные учреждения растет, а сейчас много зависит от вашего труда".

По данным пресс-службы мэра Москвы и столичного правительства, средняя заработная плата воспитателя в данном детском саду в сентябре составляла 23,8 тысяч рублей, однако экономия фонда зарплаты за девять месяцев в объеме 266 тысяч рублей позволила в октябре выплатить стимулирующие надбавки и увеличить среднюю заработную плату воспитателей до 33,4 тысяч рублей.