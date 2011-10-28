В московских школах вводят третий урок физ-ры, с бадминтоном и самбо

В Москве департамент физической культуры и спорта города договаривается с департаментом образования о введении в столичных школах 3-го урока физкультуры. На нём ученики будут играть в бадминтон и заниматься самбо.

Об этом в пятницу сообщил руководитель департамента физической культуры и спорта Алексей Воробьев.

Кроме того, школьники будут проходить программу, приближенную к нормам советской системы физического воспитания "Готов к труду и обороне".

"Программа будет называться "Московский спортсмен". Она также предусматривает, что учащиеся средних школ будут стрелять в тирах.

Предполагается, что такие занятия будут проводить в летних оздоровительных лагерях с патриотическим уклоном на базе воинских частей. Причем, на "ворошиловских стрелков" будут учиться как мальчики, так и девочки.