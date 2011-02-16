Миронов: Новые стандарты образования подорвут основы государственности

Спикер Совета Федерации, лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил о том, что сокращение числа обязательных к изучению школьных предметов может подорвать российскую государственность.

Выступая на церемонии открытия Года химии в России в РАН, Миронов выразил убеждение, что обязательные страндарты образования должны включать в себя в качестве обязательных такие предметы, как история, литература, русский язык, химия, физика, математика. "Иначе мы можем очень сильно подорвать основы своей государственности",- отметил лидер справедливороссов.

По мнению Миронова, иначе Россия просто потеряет молодежь, а с ней будущее нашего Отечества.

Он заявил, что необходимость доработки нового базового закона об образовании очевидна. По словам Миронова, ошибку здесь допустить нельзя. "Можно оказаться на обочине научно-технического прогресса",- подчеркнул политик.

Во вторник, 15 февраля, Минобрнауки разместило на своем сайте проект образовательного стандарта для старшей школы, который раскритиковали учителя и родительское сообщество, с учетом замечаний экспертов.

Напомним, разработчики ФГОС выделили шесть предметных групп. Первая группа — это русский язык и литература, а также родной язык и литература, вторая группа — иностранные языки, третья — математика и информатика, четвертая — общественные науки, пятая — естественные науки, шестая — искусство или предмет по выбору. В каждой из группы ученик сможет выбрать один-два предмета.

Предметы, обязательные для изучения для всех: "Россия в мире", ОБЖ и физкультура.