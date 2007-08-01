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«Лада» вышла из берегов

Беспрецедентная забастовка на АвтоВАЗе

№ 31(65) от 02.08.2007 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН, Алена Ильинская, Тольятти ]

«Лада» вышла из берегов
Работникам ВАЗа эта машина не по карману

Рабочие АвтоВАЗа требуют трехкратного повышения зарплаты и начинают забастовку. Остановка конвейера может стать моментом истины для всей страны. Решатся ли администрация города и руководство предприятия использовать против бунтовщиков принятые недавно карательные поправки к закону о противодействии экстремизму? Поддержат ли «официальные» полугосударственные профсоюзы своих коллег по «рабочей борьбе»? И как эти события отразятся на судьбе предприятия? Ситуация  в Тольятти накаляется. «Такого у нас еще не было, – рассказывает наш источник на АвтоВАЗе. – Раньше, если и бастовали, то скорее понарошку. Соберется небольшой пикетик у администрации, потопчется пару часов и разойдется. Ни об остановке главного конвейера, ни о таких масштабных пикетах, как сейчас, речь никогда не заходила». Экономическая подоплека конфликта понятна. Зарплата рабочих основных цехов флагмана российского автомобилестроения – 7 тыс. рублей в месяц. Это вдвое меньше, чем в среднем по российской промышленности. «Зарплата на ­ВАЗе даже для Тольятти – издевательская. В Ставропольском крае и на фермах работникам по 12–14 тысяч платят», – объясняет жительница города Елена Сергиенко. Но можно понять и выходцев из Рос­оборонэкспорта, вставших у руля предприятия. Дела у завода идут все хуже: с начала года продажи автомобилей упали на 17%. В 2004 году АвтоВАЗ заработал 194 млн. долларов, в 2006 – 92 млн., а в нынешнем году, скорее всего, покажет убытки. Понятно, что, когда речь идет о том, чтобы просто остаться на плаву, не с руки резко поднимать зарплату 120 тысячам рабочих завода-гиганта. «Да, АвтоВАЗ не выходит из критического состояния, – возражает лидер независимого профсоюза «Единство» Петр Золотарев, – но почему-то 16 «лендкрузеров» по 150 тыс. долларов каждый для руководства  купили. Раз тяжело на заводе, давайте вместе переживать все трудности, давайте вместе выживать на зарплату в 10 тысяч».

Средняя зарплата на Авто­ВАЗе – 7 тыс. руб. в месяц. Это вдвое меньше, чем в среднем по промышленности. На Всеволожском «Форде» платят 16 тыс. рублей.

Когда причина конфликта в том, что «верхи не могут, а низы не хотят», из чисто экономической плоскости он быстро перерастает в политическую. Именно это происходит сейчас в Тольятти. «Единство», объединяющее 600 рабочих АвтоВАЗа, выдвинуло единст­венное требование: повысить среднюю зарплату до 25 тыс. рублей в месяц. Цифра не случайна, она взята из предвыборных обещаний Самарского отделения партии «Единая Россия». «На последних выборах в губернскую думу единороссы писали на транспарантах «25 000 зарплата и 10 000 пенсия – это реально». А руководители завода сплошь единороссы, – говорит Петр Золотарев. – Вот в начале июля цех 46-1 сборочно-кузовного производства, водители-испытатели, и выдвинул требования об установлении такой зарплаты. К нему присоединились еще два цеха: 45-2 и «Мотор-3». Цепная реакция пошла по заводу. В общей сложности такие требования выдвинули 10 тысяч человек». Оказавшийся по другую сторону баррикад президент группы АвтоВАЗ В. Артяков попал в ловушку. Ведь он – член президиума политсовета регионального отделения «Единой России». Официального ответа на требование профсоюза от него не последовало. Но через спецвыпуск заводской газеты «Волжский автостроитель» руководство дало понять, что  проиндексирует зарплату на 4,5%. «Это сильно разозлило народ, ведь от 7 тысяч меньше 300 рублей получается!» – восклицает Золотарев. Возможно, конфликт удалось бы уладить без забастовки, но дальнейшие неуклюжие действия руководства завода спровоцировали «народный гнев». 27 июля тольяттинская милиция задержала  электромеханика Антона Вечкунина, он провел три дня в спец­изоляторе УВД Тольятти. Официальная причина ареста – «препятствование действиям милиции и нецензурная брань». Но всему заводу было известно, что именно г-н Вечкунин принес в администрацию предприятия обращение «Единства» с требованием повысить зарплату. В ответ лидер «Единства» Петр Золотарев заявил, что «рабочие возмущены арестами профсоюзных активистов, поэтому их готовность к забастовке возрастает». 31 июля на территории завода появились вооруженные патрули ОМОНа. В тот же день на проходной ­АвтоВАЗа задержали члена «Единства», пытавшегося пронести на территорию 200 листовок с призывами к забастовке. Правоохранительные органы Тольятти объявили о начале проверки «на предмет наличия публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности». Эти угрозы окончательно обозлили рабочих. Тут уж проснулась даже полугосударственная «Федерация независимых профсоюзов». В разговоре с корреспондентом «АН» руководитель Департамента общественных связей ФНПР Владимир Корнеев назвал лидеров  «Единства» «нашими братьями, хотя и не родными», а обвинения в экстремизме в их адрес «жуткой историей». По его словам: «Это нормальные листовки и нормальные призывы, сегодня их обвинят в экстремизме, завт­ра – нас». Впрочем, подключаться к забастовке в ФНПР не намерены. Такая тактика выглядит логичной для этой огромной организации, унаследовавшей собственность и структуру советских профсоюзов. Ее не без оснований упрекают в коллаборационизме. Обычно ФНПР занимает примиренческие позиции, предпочитая договариваться с руководством предприятий о незначительных «подачках» и точно огня избегая решительных действий. Именно этой тактики ФНПР придерживается на АвтоВАЗе. «Мы выступаем за социальное партнерство с руководством завода. Забастовка – самая крайняя мера. Наш профком ведет переговоры, мы пришли к соглашению, что в этом году зарплаты проиндексируют на 9,8%», – сообщил нам Владимир Корнеев. Но ситуация на Авто­ВАЗе доказывает, что в профсоюзном движении наметился перелом. На месте аморфных структур, по большей части изображающих «борьбу за права трудящихся», возникли мощные ростки новой жизни. Тольяттинских рабочих не может не вдохновлять пример коллег со Всеволожского «Форда». Там независимый профсоюз, остановив конвейер всего на сутки, добился  увеличения зарплат на 14–20%, дополнительного выходного и выплаты пособий по рождению ребенка. Другой пример – профсоюз ООО «Пивоварня Хайнекен», устроивший итальян­скую забастовку 13 апреля, выбил из руководства 11%-ную прибавку к зарплате.

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