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«Черный нал» отступает, но не сдается

Зарплаты вырастут в 6 раз

№ 5(5) от 08.06.2006 [ «Аргументы Недели » ]

«Черный нал» отступает, но не сдается
Фото ИТАР-ТАСС

 Как стало известно нашей газете, налоговая служба начала рассылать по фирмам письма с требованием повысить «белую» зарплату до прожиточного минимума. Так фискалы активизировали борьбу с выдачей зарплат «черным налом».

Минималка вне закона

 ПО ДАННЫМ союза предпринимателей «Деловая Россия», в налоговой тени сейчас находятся около 40% отечественных предприятий. Около 8 млн. человек получают зарплаты в конвертах. По оценкам Минфина, треть от общего объема зарплат выдается втемную. Российские законы, к сожалению, таковы, что позволяют платить работникам всего 800 руб. в месяц – именно такую сумму составляет минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

 С этим и решили бороться налоговики. Письмо, разосланное предпринимателям, приглашает руководителя посетить налоговую инспекцию, чтобы обсудить вопрос оплаты труда работников фирмы. Черным по белому оно извещает, что «при себе необходимо иметь штатное расписание на текущий год и приказ о повышении зарплаты не ниже прожиточного минимума». В Москве этот минимум для трудоспособного населения равен 4815 руб., в Кирове 3301 руб., в Нижнем Новгороде 3500 рублям. Словом, у тех, кто получает официально 800 руб. в месяц, зар­платы могут вырасти в 5–6 раз.

 Едва ли предприниматели будут противиться нововведению. Любому бизнесмену ясно, что с налоговиками лучше не ссориться. Если не выполнить это маленькое требование, то потом об этом можно пожалеть, заполучив большие неприятности.

 По сути, это расхождение должно было исчезнуть без участия налоговиков. Трудовой кодекс (ст. 133) уже требует, чтобы МРОТ был не меньше прожиточного минимума. Однако до сих пор нет федерального закона, который прописал бы это правило.

Прелести «белой» зарплаты

 В ЧЕМ выиграет работник, имея «белую» зарплату? Во-первых, возрастут его отчисления в Пенсионный фонд и соцстрах. При официальной зарплате предприниматель вынужден уплатить за работника единый социальный налог 26%, и еще 13% будет снято с зарплаты в виде подоходного налога. Куда идут наши деньги от ЕСН? 6% – в Пенсионный фонд, 14%в накопительную часть пенсионного страхования, 3,2%в соцстрах и 2,8%в фонд медицинского страхования. Словом, с каждой дополнительной «белой» тысячи рублей государству перечисляется 260 рублей. Пенсия от этого возрастет на несколько десятков рублей. Еще увеличатся больничные и возможность получить большую страховку в случае несчастного случая. А вот от подоходного налога прямой отдачи нет.

 Справедливости ради стоит отметить, что предприниматели платят зарплаты в конвертах не по прихоти. Налоговое бремя, если платить честно, слишком велико. С той же зарплаты совокупно надо отдать государст­ву 40%. «Когда снизили ЕСН с 35,6% до 26%, малые предприниматели этого практически не почувствовали, – говорит эксперт ИК «ВИКА» Александр Генералов. – Оно для малого и среднего бизнеса погоды не сделало. А вот снижение ЕСН до 15% было бы привлекательным. Уже появился бы повод думать – заплатить ли налоги сполна и «спать спокойно» или изобретать различные схемы». Впрочем, на уровне прожиточного минимума платить как полагается все же придется.

Андрей ГУЛЮТИН,
Илья ГОРЯЧЕВ

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