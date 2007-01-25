Туризм в законе

Куча справок

Сразу отметим, новые порядки касаются туроператоров, которые организуют отдых: выкупают места в гостиницах, фрахтуют чартеры. Туристические агентства, которые продают путевки, закон практически не затронул.

Поправки вступят в силу 1 июня, если их подпишет президент и утвердит Совет Федерации, и тогда вся ответственность за отдых полностью ляжет на плечи тур­операторов. Если раньше турист был вынужден месяцами судиться с туристическими агентствами, то теперь нужно будет прийти в банк или страховую компанию и получить компенсацию за испорченный отдых.

Однако дьявол, как говорится, кроется в деталях. Каждая из ваших претензий должна быть подтверждена документально. Если поселили не в тот номер, то обязаны иметь справку из отеля. Если вместо «все включено» вы питались на полупансионе - должен быть документ из ресторана. Если не попали на экскурсию - письменное подтверждение экскурсионного бюро, задержался самолет - документ из аэропорта. И только при наличии этих бумаг, договора с тур­оператором и квитанций об оплате вы сможете потребовать компенсацию.

Еще одна деталь - за компенсацией нужно обращаться в банк по месту нахождения туроператора, то есть, скорее всего, в Москву. Тем, кто живет в других городах, придется задуматься, стоит ли овчинка выделки. Ведь поездка может выйти дороже компенсации.

Входной билет

В туристическом сообществе многие кричат о том, что поправки направлены на передел рынка. И это верно отчасти. Сумма в 500 тыс. рублей достаточно велика для небольших региональных тур­операторов, занимающихся внутрироссийским туризмом. В отличие от московских коллег они эффективно работают только в сезон летних отпусков, новогодние и майские праздники. Двух-трехдневные автобусные экскурсии по городам России автоматически ставят фирму в разряд туроператоров и обязывают раскошеливаться на полмиллиона рублей в год. Деньги для них неподъемные.

Таким фирмам придется либо закрываться, либо проситься под крыло крупных московских компаний и заключать договоры от их имени. В кулуарах уже известна и цена «входного билета» под покровительство - 15-25 тысяч долларов в год.

«Мне этот закон нравится, - говорит вице-президент «Интуриста» Олег Дьяченко. - Мы кланяемся в ноги Ростуризму, потому что регионы уже просятся под наше крыло».

Принятие закона приведет к тому, что из почти 20 тысяч операторских компаний на рынке останется около 100 крупнейших, которые и будут формировать турбизнес в России.

По оценкам экспертов, треть операторского рынка страны составляют компании, созданные в регионах иностранными операторами, которые напрямую формируют туры в Египет, Турцию и Германию, используя мощности местных аэропортов. Они могли демпинговать, так как практически не платили российских налогов. Для них принятый закон станет костью в горле. По данным наших источников, нововведения во многом и нацелены на выдворение этих варягов. «Многие фирмы, особенно в регионах, практически не платили налогов. Этот закон призван вывести турбизнес из тени», - говорит замдиректора «Натали Турс» Татьяна Чувилкина.

Впрочем, есть и послабления бизнесу - поправки отменяют лицензирование туристских услуг. Правда, эксперты отмечают, что это может ударить по отдыхающим, спровоцировав в первые месяцы появление множества фирм-однодневок, которые будут собирать деньги с туристов и пропадать через неделю. Ведь туристическое агентство (под них не нужно создавать финансовые гарантии) сможет открыть любой желающий. Так что, граждане отдыхающие, будьте бдительнее летом.