Блеск и нищета «Эльдорадо»

Покорители Самотлора

Фарис Хайруллин приехал в Нижневартовск в начале 80-х годов. Планировал освоить новую нефтяную профессию бурильщика, заработать денег и вернуться в Татарстан. Зарплаты тогда у нефтяников были завидные - за месяц бурильщик на Севере зарабатывал в три раза больше, чем у себя на родине. Однако вышло так, что и машину, и квартиру Фарис приобрел в Нижневартовске - там же встретил и жену. В январе нефтяной ветеран Севера отмечает свое 50-летие, но настроение у юбиляра совсем не праздничное. Зарплата бурильщика Хайруллина - 18 тысяч рублей. Но жизнь на Севере всегда была намного дороже, чем в других регионах страны.

- Раньше нефтяник ходил гоголем, получал больше главного инженера у строителей! - жалуется Фарис Шакирович. -

А сейчас - вроде бы и зарплата выросла, а хватает за квартиру заплатить и на еду остается немного.

Многие нефтяники ушли из отрасли, некоторые совмещают «нефтянку» с подработками. С Артуром я разговорился в такси. Бывший бурильщик вспоминает далекий 1989 год, когда зарабатывал в Нижневартовске 1100 рублей и мог каждый день летать домой на самолете.

Вахтовик Хайруллин и таксист Артур - далеко не единственные, кто со временем почувствовал на себе все невзгоды северного края. Раньше Нижневартовск мог по праву гордиться своим статусом: как и положено столице неф­тяного края, город рос небывалыми темпами. Всего за 35 лет среди болот и тайги появился молодой, современный и благоустроенный город.

У градообразующего предприятия сменилось несколько хозяев - сначала знаменитый «Нижневартовскнефтегаз» купили московские владельцы «Тюменской неф­тяной компании», а затем в долю вошли и англичане: получилось «ТНК-BP».

У города дела идут не так хорошо, как у нефтяников. Конечно, упадка и разрухи в Нижневартовске не найдешь - с текущими задачами администрация справляется: вовремя ремонтируются дороги, рекон­струируются старые здания и даже строится красивая набережная на реке Обь. Но до уровня нефтяной столицы город не дотягивает.

Самая острая проблема - нехватка жилья. По словам мэра города Бориса Хохрякова, чтобы полностью «закрыть» в Нижневартовске жилищный вопрос, нужно построить около 1 млн. кв. м жилья.

В этом году будет сдано в эксплуатацию только 103 тыс. кв. м. При этом своих денег на строительство не хватает: две трети квартир профинансировала область.

Нет средств и на программу переселения - в центре Нижневартовска есть целые кварталы обветшавших деревянных домов, которые давно определены под снос, но переселить ютящиеся в них семьи просто некуда. «Кроме того, многие пятиэтажные дома находятся в аварийном состоянии», - добавляет депутат Думы Нижневартовска Александр Петерман.

Где деньги?

Парадокс состоит в том, что при всех богатствах города его бюджет является дотационным. Только на треть он формируется за счет собственных средств, а все остальные деньги приходят из округа в виде дотаций. Если раньше доходы казны на 50-70% составляли нефтяные налоги, то теперь город живет за счет химчисток и автосервисов.

Когда в 2003 году поменялось налоговое законодательство, все главные неф­тяные налоги (на недра, на имущество и даже на зарплату) стали уходить по месту регистрации компаний: в область, Москву, а также в федеральный бюджет. Только после этого в виде дотаций из области деньги частично возвращаются в город.

Разумеется, губернатору Тюменской области легче контролировать работу местной власти. «Получается, если мэр и губернатор вместе пьют водку в бане, то у города все будет хорошо. Если же мэр поведет себя «неправильно» - обрежут дотации», - констатирует Александр Петерман.

Другая причина - внутрикорпоративные цены на нефть, по которым нефтяные холдинги продают нефть между своими подразделениями. Если бы нефть из Нижневартовска продавалась, скажем, на московской бирже, то город можно было бы застроить нужным количеством жилья за пару-тройку лет.

Нефтяники на проблему смотрят просто: законодательство четко определяет рамки участия нефтяных компаний в жизни городов. С 2000 года у Нижневартовска есть соглашение с ТНК, по которому неф­тяники выделяют определенные средст­ва на социальные программы. В этом году «цена вопроса» составила 120 миллионов рублей. Но «нефтяная» социалка затрагивает только узкий круг вопросов - в основном это помощь сотрудникам отрасли и поддержка культурных проектов. Заставить нефтяников платить городу больше пока не получается.

- Я не думаю, что руководство

«ТНК-BP» заставляло бы вкалывать ино­странных рабочих на 50-градусном морозе и платило бы им при этом 500-700 долларов, - приводит заключительный аргумент Александр Петерман. - А раз российские рабочие безропотно работают и за такие деньги - почему бы и нет?..