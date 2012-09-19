Второй Байконур

Россия наконец начала реальное строительство нового Байконура – космодрома Восточный в Амурской области. Вице-премьер Дм. Рогозин объявил: по масштабам проект сравним с советским планом ГОЭЛРО. Преувеличение не слишком сильное. Восточный – не дублёр, а полноценная замена великого космодрома. Для начала туда собираются полностью перевести пилотируемые запуски. Так что объёмы работ предстоят астрономические, как и расходы казны.

Астрономические цифры

Стоимость строительства Восточного – 300 млрд. рублей. Это сопоставимо с расходами федерального бюджета на саммит АТЭС и Олимпиаду 2014 года. Такую ошеломляющую сумму назвал директор Федерального агентства Спецстрой Г. Нагинский. Надо сказать, официально правительство утвердило смету – 81 млрд. руб. до 2015 года. Правда, вскоре, откуда ни возьмись, в речах чиновников стала мелькать цифра – 251 млрд. рублей. Теперь уже триста.

Лишнее подтверждение – цена космодрома растёт на глазах. Он дорожает, хотя пока не сделано почти ничего. По состоянию на конец сентября 2012 г., работы не ушли дальше стадии рытья котлованов и расчистки лесополос. С такими темпами в график не уложиться. Скорее всего, сроки придётся переносить, причём уже не в первый раз. Согласно начальному плану, новые российские космические ворота должны были открыться в 2014 году. Затем дату перенесли на год, потом ещё на три. Теперь первый пилотируемый старт обещают в 2018 г., окончание строительства космодрома намечено на 2020 год.

Почему всё так медленно? Разумеется, строить космодромы непросто. Чтобы понять масштаб этих сооружений, достаточно представить их размеры. Байконур с его 15 пусковыми комплексами, двумя аэродромами, полутысячей километров железнодорожных путей, раскинулся на площади 6,7 тыс. кв. километров. По территории – больше Кипра или Приднестровья. В принципе в мире построено 28 космодромов (правда, пять уже выведены из эксплуатации). Но по-настоящему крупных площадок, с которых могут стартовать тяжёлые носители, способные вывести на орбиту пилотируемые аппараты, только три. Кроме Байконура и американского космического центра им. Кеннеди, это китайский Цзюцюань, занимающий 2,8 тыс. кв. километров.

Когда достроят Восточный, он войдёт в число четырёх крупнейших космопортов мира. Несомненно, станет самым современным. Это не только комплекс пусковых установок для тяжёлых носителей и два топливных завода: азотный и водородный. В общей сложности – 1,6 тыс. сооружений, составляющих космодром. Также Роскосмос демонстрирует интригующие картины: компьютерные изображения будущего звёздного городка на 30 тыс. человек. Судя по ним, работникам Восточного предстоит райская жизнь в сверхсовременных зданиях среди садов.

Только ждать этого чуда долго. В своё время, когда сверхдержавы наперегонки рвались в космос, стартовые площадки строились в мгновение ока. Например, Байконур возвели с нуля менее чем за два года. Первые работы в казахстанской пустыне начались в июне 1955-го,

первый пуск баллистической ракеты состоялся в мае 1957-го, спустя четыре месяца на орбиту вышел первый в мире спутник.

На Восточном – ударная стройка не задалась. Формально работа идёт с ноября 2007 г., когда вышел президентский указ о создании нового российского космодрома. На деле процесс тормозили как могли. Как объясняют эксперты, не последнюю роль тут сыграла позиция предыдущего главы Роскосмоса А. Перминова. Несмотря на понукания сверху, он почти открыто выступал против строительства Восточного. Взамен всеми силами защищал идею остаться на Байконуре. Расчёт был такой. РФ подписала с Казахстаном договор об аренде Байконура до 2050 года. Стоимость аренды зафиксирована на весь срок – 115 млн. долл. в год (3,7 млрд. рублей). Кстати, для Казахстана сумма немалая – столько соседняя страна тратит на поддержку сельского хозяйства. Тем не менее для РФ договор выгодный. Значит, за оставшиеся до окончания аренды 38 лет бюджет РФ потратит 140 млрд. рублей. Это дешевле строительства собственного космопорта. Тем более сэкономленные средства могут пойти на более насущные задачи, например разработку новых ракетоносителей.

Космическая Находка

Но у Кремля были свои планы. Наверху решили: космическая независимость важнее экономии. По плану, после 2030 г. 90% запусков пойдёт с российской территории. После этого Казахстану, скорее всего, придётся почти полностью законсервировать Байконур, поскольку переоборудовать его под чужие ракеты слишком сложно и дорого. Скорее всего, в работе останется один стартовый комплекс – Байтерек, предназначенный для запуска ракет «Ангара». По договору, расходы на его строительство (1,6 млрд. долл.) возьмёт на себя Казахстан. Тут обоюдная выгода: РФ будет продавать соседу ракеты, он – зарабатывать на коммерческих запусках.

Похоже, в высших эшелонах российской власти судьба Байконура решена. Мешают только строительные проволочки. Кроме тихого саботажа со стороны бывшего главы Роскосмоса были и другие причины. В частности, сильно затянулись поиски площадки для нового космического порта. Этим занималась совместная комиссия Роскосмоса и Рособороны. Задача была непростой. Даже школьники знают: чем ближе точка старта к экватору, тем более тяжёлый груз можно вывести на орбиту той же ракетой. Поэтому в Плесецке строить нельзя, поскольку он в Архангельской области. Капустин Яр гораздо южнее, но тоже не подойдёт.

Некоторое время комиссия склонялась к строительству космодрома с нуля, неподалёку от Находки. Как-никак, одна из самых южных точек РФ. Мало того: она на 3° южнее Байконура! Вдобавок Находка у моря, поэтому громоздкие узлы космических аппаратов можно подвозить по воде. Это во много раз дешевле, чем доставлять их с заводов по воздуху. Кстати, именно на транспортную экономию сделал ставку Китай, достраивающий сейчас свой четвёртый по счёту космодром Вэньчан, который разместили на берегу моря.

Тем не менее в итоге выбор пал не на Приморский край, а на Амурскую область. Некоторые эксперты не считают его оптимальным. Рядом китайская граница. Точка старта переместилась на 9° широты севернее Находки. Траектория полёта такова, что в случае аварии носителя при взлёте спасательный модуль наверняка приземлится в море, где добраться до него будет сложнее. Вдобавок всю инфраструктуру, включая дороги и жильё, в Амурской области придётся создавать с нуля. Да и работы влетят в копеечку, потому что годовое колебание температур в зоне строительства Восточного от плюс 35 до минус 40 градусов. Чего стоит одна подготовка грунта, пробы приходится брать на глубине до 70 метров.

В общем, всем был бы хорош космопорт в Находке. За исключением того, что при выведении на орбиту ракеты могли зацепить воздушное пространство Японии. Кроме того, в случае аварии над территорией восточного соседа, он не преминул бы раздуть международный скандал. Поэтому отпало. Как третий вариант рассматривалась возможность строительства в Хабаровском крае, в районе Советской Гавани. Но он не подошёл, поскольку ещё ближе к Японии.

В итоге строительство космодрома началось в Амурской области. Тут нашёлся дополнительный резон: вспомнили про население крохотного закрытого посёлка Углегорск, что в 180 км на север от Благовещенска, в 110 км от китайской границы. Весь жилой фонд этого ЗАТО – шесть казарм. Их обитатели поддерживали на плаву давно забытый богом и правительством маленький военный космодром Свободный. Космодром – громко сказано. Там не было даже стартовой площадки. Пуски шли с мобильных платформ, с помощью носителей Старт-1. Эти твердотопливные ракеты могут выводить на орбиту только малые грузы – до 350 килограмм. За всё время существования на Свободном состоялось пять запусков, два из которых вывели на орбиту израильские спутники-шпионы. В 2010 г. старый космодром Свободный упразднили, все военные запуски перевели в Плесецк, в жизни Углегорска настала новая эра.

Что в итоге? Безусловно, собственная космическая стартовая площадка, готовая к запускам любых ракетоносителей, – гарантия независимости. Да и проект таких масштабов сильно поможет как развитию Дальнего Востока в целом, так и пополнению бюджета Амурской области в частности. Бесспорно, инфраструктурные вложения такого размера нужно делать в собственную экономику. Но всё же – должна быть мера. Смущает постоянный рост и без того запредельной стоимости космодрома. Если опять не контролировать расходы, как это произошло с саммитом АТЭС, к моменту окончания стройки цена вопроса может достигнуть астрономической величины.