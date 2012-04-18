Зачем нас втянули в ВТО

В этом году Россия как никогда приблизилась к вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО). Переговоры с контролирующими ВТО западными странами продолжались беспрецедентно долго – 18 лет. Особенно упирались в Вашингтоне. Ещё недавно казалось, что американцы ни за что не пойдут на уступки и не отменят пресловутую поправку Джексона – Вэника (1974 год). Этот дискриминирующий Россию закон действует уже 38 лет.

И вот внезапные перемены. Чем же они вызваны?

В конце прошлой недели ВТО опубликовала новые статистические данные за 2011 год по товарному экспорту и импорту ведущих экономик мира. Для многих стран Запада она безрадостна. К примеру, в прошлом году США смогли экспортировать товаров на огромную сумму – 1481 млрд. долларов. Но американский импорт значительно превзошёл экспорт – 2265 млрд. долларов. Получается, что страна купила товаров на 784 млрд. долларов больше, чем продала. Причём такая ситуация продолжается уже не первый год (график №1).









Великобритания экспортировала товаров на 473 млрд. долл., а импортировала значительно больше – 636 млрд. долларов. Торговый баланс составил минус 163 млрд. долл. (график №2).









В аналогичной ситуации находится и Франция – минус 118 млрд. долларов (график №3).









Италия – минус 34 млрд. долл., Испания – минус 65 млрд. долл., Япония – минус 31 млрд. долл., Турция – минус 106 млрд. долларов.

До последнего времени все эти страны покрывали столь большой торговый дефицит за счёт кредитования или простого печатания денег. Понятно, что бесконечно делать это невозможно – рано или поздно наступит банкротство. Финансовый кризис уже серьёзно потрепал ведущие экономики: растёт безработица, падает промышленное производство. К примеру, в феврале «неожиданно» для многих западных экономистов упал объём промпроизводства в Италии. Все ждали его небольшого роста в 0,1%, но вопреки оптимистичным прогнозам его индекс снизился на 0,7%. За год же объём производства в Италии уменьшился и вовсе на огромную для ЕС цифру – 6,8%.

В таких условиях Запад кровно заинтересован в увеличении своего экспорта. А для этого нужны новые и главное – платёжеспособные рынки сбыта. Хороший кандидат на эту роль – Россия. В 2011 г. согласно статистике ВТО наша страна экспортировала товаров на сумму 522 млрд. долларов. А импортировала всего на 323 млрд. долларов. Положительное сальдо составило огромную цифру – 199 млрд. долл. (график №4).









Эти деньги удалось заработать в основном за счёт экспорта углеводородного сырья. А торговля нефтью и газом никак не регулируется нормами ВТО, поэтому, по мнению экспертов, большой выгоды от вступления в эту организацию Россия не получит.

Вот на эти доходы и положили глаз западные «акулы бизнеса». Сейчас Россия имеет возможность развивать собственное полуживое производство при помощи запретительных пошлин на многие виды продукции. В результате вступления в ВТО наш рынок станет более открыт для всего мира. По мнению многих аналитиков, к нам хлынут дешёвые импортные товары, которые добьют отечественное производство и еле живое сельское хозяйство. А западные страны, наоборот, смогут поправить свой ужасный торговый баланс.

Всё это прекрасно понимают и за океаном. Американские СМИ, обычно критически настроенные к Москве, усиленно поддерживают решение Кремля по вступлению в ВТО и делают всё необходимое для отмены поправки Джексона – Вэника.

Американское издание The National Interest («Национальный интерес») пишет: «Если поправка Джексона – Вэника будет иметь силу и после того, как Россия станет полноправным членом ВТО, американский бизнес понесёт потери на её весьма доходном на сегодняшний день рынке. Американский экспорт в Россию в 2011 году составил 8,3 миллиарда долларов. По данным недавних исследований, в результате принятия России в ВТО американский экспорт в эту страну в ближайшие пять лет может удвоиться. Благодаря экспорту в Россию в США создано примерно пятьдесят тысяч рабочих мест. А если Соединённые Штаты получат свободный доступ на российский рынок после вступления России в ВТО, то это количество может удвоиться». Как говорится, американский интерес в этой ситуации поймёт самый тупой.

Кроме Запада в российском рынке кровно заинтересован и наш гигантский сосед на Востоке – Китай. Казалось бы, с торговым балансом в этой стране всё в порядке. В 2011 г. китайцы обошли по экспорту США и продали товаров на сумму 1899 млрд. долларов. А импортировали на 156 млрд. долл. меньше. Однако в начале этого года и их торговый баланс ушёл в минус (график №5).









Возможно, это временно, и у Пекина всё ещё наладится. Но в любом случае китайцы намерены побороться с Западом за русский лакомый куш. К тому же в Китае чётко представляют, в какой ситуации находится Россия – наша промышленность и село не готовы к свободной конкуренции. Орган ЦК КПК газета «Жэньминь жибао» пишет: «Ужесточение глобальной конкуренции приводит к снижению конкурентоспособности России». По мнению издания, происходит это по многим причинам. Во-первых, серьёзно искажена экономическая структура России. В стране растёт объём экспорта полезных ископаемых. В 1995 г. он составлял 42,5% от общего объёма экспорта, а в 2011 г. вырос до 72,2%. В то же время доля экспорта машиностроительного оборудования сократилась с 10,2 до 4,6%.

Во-вторых, растут инвестиционные и хозяйственные барьеры. По индексу хозяйствования Всемирного банка в 2011 г. Россия опустилась с 112-го на 123-е место. В-третьих, усложняется ситуация с новыми технологиями, наукой и бизнесом. В-четвёртых, очень сильны естественные монополии, справедливая конкуренция – неполноценна. В-пятых, невысок уровень развития общественных капиталов, а способность частных компаний к самоорганизации, к саморегулированию слаба. В-шестых, Россия имеет небольшое население и переживает серьёзный дефицит трудовых сил. К тому же китайцы считают, что наша страна испытывает серьёзные трудности с управлением: «за свой срок Медведев не смог снять данные проблемы, они теперь переданы Путину», – подводит безрадостный итог газета.

Что в такой ситуации ждёт наше производство и кому достанется рынок России, представить нетрудно. Трудно понять логику власти, с радостью идущей навстречу «аллигаторам мировой торговли».