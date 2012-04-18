//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Экономика

Зачем нас втянули в ВТО

№ 15(307) от 19.04.2012 [«Аргументы Недели », Виктор Крестьянинов ]

Зачем нас втянули в ВТО
sterlegrad.ru

В этом году Россия как никогда приблизилась к вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО). Переговоры с контролирующими ВТО западными странами продолжались беспрецедентно долго – 18 лет. Особенно упирались в Вашингтоне. Ещё недавно казалось, что американцы ни за что не пойдут на уступки и не отменят пресловутую поправку Джексона – Вэника (1974 год). Этот дискриминирующий Россию закон действует уже 38 лет.

И вот внезапные перемены. Чем же они вызваны?

В конце прошлой недели ВТО опубликовала новые статистические данные за 2011 год по товарному экспорту и импорту ведущих экономик мира. Для многих стран Запада она безрадостна. К примеру, в прошлом году США смогли экспортировать товаров на огромную сумму – 1481 млрд. долларов. Но американский импорт значительно превзошёл экспорт – 2265 млрд. долларов. Получается, что страна купила товаров на 784 млрд. долларов больше, чем продала. Причём такая ситуация продолжается уже не первый год (график №1).

Зачем нас втянули в ВТО

Великобритания экспортировала товаров на 473 млрд. долл., а импортировала значительно больше – 636 млрд. долларов. Торговый баланс составил минус 163 млрд. долл. (график №2).

Зачем нас втянули в ВТО

В аналогичной ситуации находится и Франция  минус 118 млрд. долларов (график №3).

Зачем нас втянули в ВТО

Италия  минус 34 млрд. долл., Испания – минус 65 млрд. долл., Япония – минус 31 млрд. долл., Турция – минус 106 млрд. долларов.

До последнего времени все эти страны покрывали столь большой торговый дефицит за счёт кредитования или простого печатания денег. Понятно, что бесконечно делать это невозможно – рано или поздно наступит банкротство. Финансовый кризис уже серьёзно потрепал ведущие экономики: растёт безработица, падает промышленное производство. К примеру, в феврале «неожиданно» для многих западных экономистов упал объём промпроизводства в Италии. Все ждали его небольшого роста в 0,1%, но вопреки оптимистичным прогнозам его индекс снизился на 0,7%. За год же объём производства в Италии уменьшился и вовсе на огромную для ЕС цифру – 6,8%.

В таких условиях Запад кровно заинтересован в увеличении своего экспорта. А для этого нужны новые и главное – платёжеспособные рынки сбыта. Хороший кандидат на эту роль – Россия. В 2011 г. согласно статистике ВТО наша страна экспортировала товаров на сумму 522 млрд. долларов. А импортировала всего на 323 млрд. долларов. Положительное сальдо составило огромную цифру – 199 млрд. долл. (график №4).

Зачем нас втянули в ВТО

Эти деньги удалось заработать в основном за счёт экспорта углеводородного сырья. А торговля нефтью и газом никак не регулируется нормами ВТО, поэтому, по мнению экспертов, большой выгоды от вступления в эту организацию Россия не получит.

Вот на эти доходы и положили глаз западные «акулы бизнеса». Сейчас Россия имеет возможность развивать собственное полуживое производство при помощи запретительных пошлин на многие виды продукции. В результате вступления в ВТО наш рынок станет более открыт для всего мира. По мнению многих аналитиков, к нам хлынут дешёвые импортные товары, которые добьют отечественное производство и еле живое сельское хозяйство. А западные страны, наоборот, смогут поправить свой ужасный торговый баланс.

Всё это прекрасно понимают и за океаном. Американские СМИ, обычно критически настроенные к Москве, усиленно поддерживают решение Кремля по вступлению в ВТО и делают всё необходимое для отмены поправки Джексона – Вэника.

Американское издание The National Interest («Национальный интерес») пишет: «Если поправка Джексона – Вэника будет иметь силу и после того, как Россия станет полноправным членом ВТО, американский бизнес понесёт потери на её весьма доходном на сегодняшний день рынке. Американский экспорт в Россию в 2011 году составил 8,3 миллиарда долларов. По данным недавних исследований, в результате принятия России в ВТО американский экспорт в эту страну в ближайшие пять лет может удвоиться. Благодаря экспорту в Россию в США создано примерно пятьдесят тысяч рабочих мест. А если Соединённые Штаты получат свободный доступ на российский рынок после вступления России в ВТО, то это количество может удвоиться». Как говорится, американский интерес в этой ситуации поймёт самый тупой.

Кроме Запада в российском рынке кровно заинтересован и наш гигантский сосед на Востоке – Китай. Казалось бы, с торговым балансом в этой стране всё в порядке. В 2011 г. китайцы обошли по экспорту США и продали товаров на сумму 1899 млрд. долларов. А импортировали на 156 млрд. долл. меньше. Однако в начале этого года и их торговый баланс ушёл в минус (график №5).

Зачем нас втянули в ВТО

Возможно, это временно, и у Пекина всё ещё наладится. Но в любом случае китайцы намерены побороться с Западом за русский лакомый куш. К тому же в Китае чётко представляют, в какой ситуации находится Россия – наша промышленность и село не готовы к свободной конкуренции. Орган ЦК КПК газета «Жэньминь жибао» пишет: «Ужесточение глобальной конкуренции приводит к снижению конкурентоспособности России». По мнению издания, происходит это по многим причинам. Во-первых, серьёзно искажена экономическая структура России. В стране растёт объём экспорта полезных ископаемых. В 1995 г. он составлял 42,5% от общего объёма экспорта, а в 2011 г. вырос до 72,2%. В то же время доля экспорта машиностроительного оборудования сократилась с 10,2 до 4,6%.

Во-вторых, растут инвестиционные и хозяйственные барьеры. По индексу хозяйствования Всемирного банка в 2011 г. Россия опустилась с 112-го на 123-е место. В-третьих, усложняется ситуация с новыми технологиями, наукой и бизнесом. В-четвёртых, очень сильны естественные монополии, справедливая конкуренция – неполноценна. В-пятых, невысок уровень развития общественных капиталов, а способность частных компаний к самоорганизации, к саморегулированию слаба. В-шестых, Россия имеет небольшое население и переживает серьёзный дефицит трудовых сил. К тому же китайцы считают, что наша страна испытывает серьёзные трудности с управлением: «за свой срок Медведев не смог снять данные проблемы, они теперь переданы Путину», – подводит безрадостный итог газета.

Что в такой ситуации ждёт наше производство и кому достанется рынок России, представить нетрудно. Трудно понять логику власти, с радостью идущей навстречу «аллигаторам мировой торговли».

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

?>

//Мнение

Повелители рабочего времени

Повелители рабочего времени

Пророчества премьера Дмитрия Медведева, даже самые отчаянные, всегда сбываются. Сказал: «денег нет!». И у большинства населения их не стало. Отлил: «лучше не работать, или работать мало». И все наперебой стали предлагать работать всего 4 дня в неделю.

//В мире

В США считают, что НАТО потеряло военное превосходство перед Россией

В США считают, что НАТО потеряло военное превосходство перед Россией

Американский генерал Джозеф Данфорд заявил, что за последние несколько лет страны НАТО стали терять военное превосходство перед Россией. Это стало причиной принятия новой стратегии альянса.

//В мире

Президент Эстонии заявила, что Европа устала от Украины

Президент Эстонии заявила, что Европа устала от Украины

Президент Эстонии заявила, что европейские страны устали от Украины. Керсти Кальюлайд заявила, что больше всего Европу не устраивает коррумпированность украинских властей.

//В мире

Донецкий социолог сообщил о желании Киева «отстегнуть» ДНР и ЛНР от Украины

Донецкий социолог сообщил о желании Киева «отстегнуть» ДНР и ЛНР от Украины

Украинской власти не нужны территории на востоке страны, которые в настоящий момент занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Об этом, выступая в телевизионном эфире, заявил донецкий социолог Евгений Копатько.

//Жаркое из блогов

Варшава готовит «эскадроны смерти»

Варшава готовит «эскадроны смерти»

Одним из важнейших аспектов подготовки к противостоянию ожидаемой Варшавой «российской агрессии» военное руководство Польши видит создание массовых партизанских отрядов.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Непознанное

Пророчество астрологов о «взлете» России в 2024 году опубликовали в интернете

Пророчество астрологов о «взлете» России в 2024 году опубликовали в интернете

В 2024 году в России начнется подъем, который продлится как минимум на протяжении пятнадцати лет. Соответствующего мнения придерживаются астрологи, утверждается в материале, появившемся в блогосфере.

//Общество

Что делать с наплывом мигрантов в Европе и России?

Что делать с наплывом мигрантов в Европе и России?

С экранов телевизоров нам постоянно твердят, как плохо стало жить в Европе из-за огромного количества беженцев. Кругом грязь и никакой безопасности. Выйдешь из дома – и тут же тебя изнасилуют или ограбят. А если задуматься, так ли уж ситуация с мигрантами в нашей стране отличается от того, что происходит на Западе?

//Общество

Почему людям нравятся плохие новости

Почему людям нравятся плохие новости

Почему людям нравятся плохие новости? Говорят, что дурные вести бегут, а хорошие плетутся прихрамывая. Трансляции плохих новостей для СМИ – дело привычное. И причина даже не в том, что в мире постоянно что-то происходит. Чернуха хорошо продается, вызывая у нас с вами устойчивый интерес.

//Общество

В Татарстане нашли малолетних братьев-маугли

В Татарстане нашли малолетних братьев-маугли

Трое одичалых детей были найдены в квартире 32-летней одинокой жительницы города Набережные Челны. Дети живут в жутчайших условиях, практически не разговаривают, не умеют сами себя обслужить. Об этом сообщили местные СМИ.

//Новости партнеров

//Спорт

Актер Валерий Баринов: Я сказал до игры: «Баринов забьет!»

Актер Валерий Баринов: Я сказал до игры: «Баринов забьет!»

Вчера в Лиге чемпионов «Локомотив» в гостях победил «Байер» 2:1. Результат еженедельнику «Аргументы недели» комментирует народный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов.

//Общество

Глава Росгвардии оценил приговор Павла Устинова

Глава Росгвардии оценил приговор Павла Устинова

Глава Росгвардии Виктор Золотов прокомментировал приговор актёру Павлу Устинову, которому суд назначил 3,5 года колонии. Устинова задержали в Москве на акции протеста 3 августа.

//Новости СМИ2

//Здоровье

Врач назвал способ, позволяющий уснуть за минуту

Врач назвал способ, позволяющий уснуть за минуту

Американский врач Эндрю Вайль создал дыхательную методику, которая позволяет расслабиться и уснуть за считанные минуты. Вайль убеждён, что при ежедневном применении его метода проблемы со сном вскоре забудутся.

//Происшествия

Фото полицейского, стрелявшего в своих коллег в московском метро

Фото полицейского, стрелявшего в своих коллег в московском метро

В Сети обнаружено фото сотрудника ППС, который оказал сопротивление сотрудникам ОСБ во время задержания на станции метро "Рязанский проспект". Мужчина выстрелил несколько раз в своих коллег на эскалаторе и платформе.

//В мире

Разведка США обеспокоена обещанием Трампа одному из мировых лидеров

Разведка США обеспокоена обещанием Трампа одному из мировых лидеров

Сотрудник американской разведки подал руководству жалобу о тревожном, по его мнению, разговоре президента США Дональда Трампа с одним из мировых лидеров. Известно, что за это время глава государства контактировал, примерно, с пятью иностранными лидерами, в том числе с Владимиром Путиным.

//В мире

Эксперт раскрыл тактику борьбы команды Зеленского с республиками Донбасса

Эксперт раскрыл тактику борьбы команды Зеленского с республиками Донбасса

Украина при президенте Владимире Зеленском взяла на вооружение новую тактику в отношении самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Такую точку зрения в разговоре с представителями СМИ озвучил политолог Богдан Безпалько.

//Происшествия

Пациент провел более двух суток в подвале красноярской больницы

Пациент провел более двух суток в подвале красноярской больницы

Представитель добровольческой поисково-спасательной группы "Сибирь" Анна Логиновская сообщили, что в больнице Железногорска Красноярского края пациент провёл более двух суток в подвальном помещении.

//Непознанное

Астролог назвал «красивую» дату неудачной для свадьбы

Астролог назвал «красивую» дату неудачной для свадьбы

Астролог Дмитрий Камышов заявил, что дата 19.09.2019 является не самой удачной для создания семьи, как, впрочем, и для начала романтических отношений.

//Новости партнеров

//Общество

Шлепок по органам опеки

Шлепок по органам опеки

В последнее время участились случаи, когда органы опеки забирают детей из благополучных семей в детские дома. При этом в неблагополучных семьях происходят убийства детей, истязание.

//Политика

Песков отреагировал на публикации своей дочери о деле Устинова

Песков отреагировал на публикации своей дочери о деле Устинова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о публикации своей дочери Елизаветы на тему приговора, вынесенного актёру Павлу Устинову. Елизваета Пескова выразила мнение, что "дело Устинова" может выглядеть совсем не так, как кажется на первый взгляд.

//Общество

Правительство Латвии нашло способ, как сэкономить деньги

Правительство Латвии нашло способ, как сэкономить деньги

Правительство Латвии нашло способ, как сэкономить государственные деньги. Урезать пособие по безработице. Со следующего года пособие по безработице будет выплачиваться в течение восьми, а не девяти месяцев. Да и размер пособия также станет меньше.

//Шоу-бизнес

Онколог оценил информацию об улучшении состояния Заворотнюк

Онколог оценил информацию об улучшении состояния Заворотнюк

Врач-онколог Александр Братик рассказал, что может означать улучшение состояния здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк. По его словам, история с её болезнью полна домыслов.

//Общество

В РПЦ против крещения детей, родившихся благодаря ЭКО или суррогатной матери

В РПЦ против крещения детей, родившихся благодаря ЭКО или суррогатной матери

Протоиерей Димитрий Смирнов, который возглавляет патриаршую комиссию по делам семьи заявил, что он против крещения детей, которые были зачаты посредством ЭКО или привлечением суррогатных матерей.

//Общество

"Принесите коктейль из реагента": шезлонги на столичной набережной стали поводом для шуток

"Принесите коктейль из реагента": шезлонги на столичной набережной стали поводом для шуток

В Сети высмеяли изображения шезлонгов, которые установили на Озерковской набережной водоотводного канала в Замоскворечье по программе благоустройства "Моя улица". Публикация появилась на странице "Синие ведёрки" в Facebook и сразу подверглась активному обсуждению.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

В Сирии террористы ИГИЛ оставили послание русским
2

"Торжество стоило годового бюджета региона", в Сети пишут о грандиозной свадьбе сына экс-губернатора Тульской области
3

Зубные имплантаты несут опасность для здоровья
4

Озвучен прогноз о массовом уничтожении ополченцев после возвращения Донбасса на Украину
5

Ученые рассказали, влияют ли перепады погоды на здоровье людей

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры