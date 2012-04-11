Как меньше тратить

«АН» начинают новую рубрику ­ИСКУССТВО ЖИТЬ. Понятное дело – жить в России. На носу экономический кризис, и наши «новые» старые правители вновь будут сваливать его причины и последствия на мировую закулису. Стало быть, придётся самим позаботиться о себе и своих семьях. Поможет нам давний автор «АН», директор Института проблем глобализации, д.э.н. Михаил ДЕЛЯГИН.

- Михаил Геннадьевич, все говорят – мы вышли из кризиса. Почему вы твердите о необходимости учиться жить в кризис – он же прошёл? И что это за особое «искусство жить в России», на котором вы настаиваете?

– Готовь сани летом. Глобальный экономический кризис никуда не делся – он перейдёт в острую фазу, ударит по нашим семьям, и к этому надо быть готовым. Да и кризис гниющей с голов российской системы тоже никуда не делся – и тоже ударит по нам.

Наше поколение пережило много бед, но за десятилетие покоя многое забылось. Пора вспоминать: на пороге то самое лето.

Что касается России: жить в ней – великое счастье, но и великое искусство, которым надо овладеть. Иначе будете недовольным, а это тяжко.

– Хорошо, что главное в кризисе?

– Жизнь – бег на значительно более долгую дистанцию, чем кажется. Увы, это относится и к предстоящим кризисам.

Надо ориентироваться на долгие трудности и не позволять себе по этому поводу эмоций. Не ждите счастливого завтрашнего избавления: примите как данность, что новые тяжкие условия – надолго. Ошибётесь – ничего, неожиданность имеет право быть только приятной.

В кризисах, как в лагерях, первыми погибают оптимисты, ждущие, что вот-вот «всё это кончится, и вернётся нормальная жизнь». Она всё не возвращается – и оптимисты ломаются.

– Мы знаем: в кризис надо экономить…

– Нельзя допускать саморазрушительной «экономии на спичках», в первую очередь на здоровье: она оборачивается колоссальными потерями – и дай бог, если только денег, а не лет жизни.

Если вы знаете свои болячки, подлечите их как можно раньше, пока есть свободные деньги и настроение лучше

(с плохим настроением лечиться дороже: жизнеспособность ниже), – а и работать, и тем более искать работу лучше здоровым.

– Понятно, а как экономить с умом?

– В трудном положении сразу отложите дорогие покупки, дорогой отдых, забудьте маленькие и большие прихоти. Даже если есть сбережения, которые кажутся значительными, – берегите их: ведь не ясно, на какое время и в каких условиях придётся их растягивать.

Записывайте все доходы и расходы семьи, анализируйте расходы в конце каждой недели и каждого месяца, суммируя их по видам: на еду, жильё, транспорт, лекарства, сладости, развлечения, – следя за ростом цен хотя бы на них. Понимая, как дорожают различные группы товаров, вы сможете прогнозировать свои расходы и при хорошем ходе дел экономить деньги для развлечений и отдыха.

Анализ расходов покажет вам, на что и, главное, почему вы потратили деньги. За полчаса в неделю вы выявите ненужные траты, не доставившие вам удовольствия или не соответствующие вашим доходам, определите и запомните причины, по которым вы на них пошли, и запретите себе поддаваться этим соблазнам.

Один из стандартных способов экономии – платить наличными, а не банковской карточкой (не дебетовой и уж тем боле не кредитной, создающей иллюзию избытка денег и превращающейся в ловушку, если вас внезапно увольняют).

– Но карточка – это прогрессивно, это модно, в конце концов!

– Платя карточкой, мы тратим в среднем на 30% больше, чем при расчётах наличными (в этом одна из причин популярности карточек в торговле): не держа денег в руках, мы не ощущаем расставания с ними, – и потому делаем это легче. Да и контролировать невидимые деньги на карточке сложнее, чем видимые деньги в кошельке, – нам кажется, что их у нас ещё много.

Хотите тратить меньше – платите деньгами. Даже если вам перечисляют зарплату на карточку, сначала снимите деньги с неё (в банкомате «родного» банка, чтобы не платить ненужной комиссии) и лишь потом идите в магазин. Вы сэкономите и те проценты, которые порой снимают с «карточных» платежей магазины.

– А как ещё тратить меньше?

– Торговцы понимают человеческую психологию намного лучше профессиональных психологов, – поэтому перед покупкой любого товара всерьёз спрашивайте себя: на самом ли деле он вам совершенно необходим?

В супермаркете берите не огромную тележку на колёсиках, а корзину, которую придётся нести в руках. Ощущая груз покупок, поневоле задумаешься, насколько вашей семье нужно «ещё и вот это».

И не берите то, что само «смотрит на вас». Ищите аналогичный товар на неудобных полках – обычно он намного дешевле.