И в Лондоне не скрыться

Ведение бизнеса по серым схемам, уход от налогов, обман партнёров, вывод средств в офшоры – эти приметы российского бизнеса до сих пор никак не могут уйти в историю. В том числе и потому, что многие известные «капитаны» отечественного бизнеса предпочитают «рулить» собственностью из-за рубежа.

Недавняя история с расстрелом в Лондоне банкира Германа Горбунцова наделала много шума и в Туманном Альбионе и в наших родных пенатах. Событие, если вдуматься, значительное. Ведь именно сюда, в тишь и благодать лондонских квартир и особняков, последние годы устремился поток новых российских эмигрантов. Высокое качество жизни, культура, образование, комфорт и безопасность – вот что манило сюда небедных российских переселенцев.

Но не только это было привлекательно в Лондоне. Упрямая несговорчивость британского правосудия в вопросах выдачи на родину мошенников и жуликов превратила Лондон в настоящую Мекку для тех, кто бежит от закона. Березовский, Живило, Антонов, Бородин – одно перечисление тех, кто скрывается в «Лондонграде» от российского правосудия, может занять газетную полосу. Привыкшие «делать бабки» любой ценой, невзирая на законы и нормы морали, эти люди привезли в тихий и безопасный Лондон атмосферу лихих российских 90-х. Начало разборок и стрельбы на берегах Темзы было лишь вопросом времени. Миф об островке безопасности для криминальных олигархов теперь разрушен.

Ещё одно знаковое событие произошло на прошлой неделе. И если расстрел Горбунцова можно назвать концом криминальной олигархической идиллии для лондонских «сидельцев», то это событие может стать началом подлинного правосудия и справедливого возмездия, которое со временем превратит некоторых лондонских олигархов в настоящих сидельцев в отдалённых и заснеженных местах России. Но обо всём по порядку.

Среди жителей лондонского олигархического заповедника есть персонаж поистине выдающийся. Несмотря на возраст, Владимир Махлай – не чета всяким Антоновым или Бородиным. Он делал большие деньги, когда молодые «деловары» ещё пешком под стол ходили. Один из немногих «красных директоров» конца 80-х, который сумел забрать под себя вверенный ему в попечение советской властью завод. Да не просто завод, а флагман советского химпрома – «Тольяттиазот», один из крупнейших в стране производителей аммиака, аммиачной селитры и удобрений.

Завод был новенький, построенный на деньги американского миллиардера Хаммера, с новейшими технологиями и оборудованием – ну как такой не прибрать! И прибрал. Завладев акциями, Махлай реестр акционеров спрятал и никому до сих пор, даже по решению судов, не показывает. Наладил схему увода активов через офшоры, снизил до минимума налоги в бюджеты, отказался от инвестиций в модернизацию, экологию и промышленную безопасность. Жизнь-то в Лондоне не дешёвая! А что там, в Тольятти, – Махлаю и дела нет.

Между тем ситуация на «Тольяттиазот» накаляется. Прошлогодняя проверка Ростехнадзора выявила более 500 нарушений промышленной безопасности. Выявленные на предприятии нарушения сигнализируют о высокой вероятности аварии, которая на химическом и взрывоопасном производстве может привести к техногенной катастрофе во всём Самарском регионе. Но Махлая всё это волнует, видимо, мало. Не для того деньги через офшоры выводят, чтоб тратить их на зарплату рабочим или модернизацию оборудования. Ни судебные иски, ни уголовное преследование, из-за которого Махлай сбежал в Лондон и разыскивался Интерполом, результата не дали. Похоже, «всё схвачено, за всё заплачено». Хотя не всё!

Поговаривают, что в прошлом году Махлай передал акции ТоАЗа сыновьям, а сам при этом рассчитывал остаться у руля. Но, кажется, жестоко просчитался. Судя по всему, не без их согласия и участия генеральный директор Е. Королёв полностью перехватил стратегическое руководство заводом и денежные потоки. По этому поводу Махлай жаловался во все инстанции, включая губернатора Самарской области Артякова, требуя даже, как утверждают СМИ, «изолировать от общества» Королёва и ещё ряд руководящих сотрудников. Но никто ему так и не помог. Разборки эти продолжаются и по сей день.

Как мы хорошо знаем, за беспредел лихих 90-х рано или поздно приходит расплата. Похоже, время настало и в этом случае. На прошлой неделе в федеральных СМИ было опубликовано обращение миноритариев «Тольяттиазота». Готовится коллективный иск в международные судебные инстанции о возврате неправомерно выведенной прибыли в размере более 1 млрд. долларов США. Миноритарные акционеры ТоАЗа призывают всех жителей Самарской области, кому известно о фактах занижения предприятием прибыли, сообщать информацию своему представителю. Поскольку намерения акционеров серьёзны, есть надежда и на то, что в «Лондонград» вслед за беспределом 90-х придёт наконец-то и настоящее правосудие.

Подтверждает эти надежды и ещё одна любопытная деталь: как только обращение было опубликовано, в Лондон, на встречу с Махлаем вылетела вся его прошлая команда, включая сыновей-ослушников. Будут думать-решать, как быть дальше. Угроза-то очень серьёзная: скандал становится публичным и приобретает общефедеральный размах. Причём в тот момент, когда уже очевидно, что ни новый президент, ни новое правительство России мириться с лихим «офшорным» управлением прихваченными в 90-е лучшими российскими предприятиями олигархами, прячущимися от закона в лондонских туманах, и уводом денег за рубеж, больше не станут.