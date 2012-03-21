Губерния на старте

Такого внимания к развитию спорта Самарская область не знала за всю свою долгую историю. По принятой региональным правительством программе к 2018 г. в области будет построено более сотни спортивных сооружений на общую сумму 14 млрд. 240 млн. рублей. Помимо самых крупных объектов, в числе которых стадион в Самаре, на котором пройдут игры чемпионата мира по футболу, и ледового дворца «Лада-Арена» в Тольятти, в области будут построены десятки круглогодичных спортивных площадок, что называется, «шаговой доступности». Только за прошлый год в регионе было введено в строй 27 спортивных объектов, что в три раза больше, чем годом ранее.

Следует признать успешным старт целевой программы развития физической культуры и спорта, принятой в 2010 году. К реализации амбициозного проекта в области приступили без всякой раскачки. В минувшем году на строительство 43 спортивных объектов, сооружаемых в рамках программы, из областного бюджета было выделено 1 млрд. 776 млн. рублей. 18 из них уже ввели в эксплуатацию.









Реализация региональной программы развития спорта приводит к ощутимым результатам

Совершенствование спортивного мастерства

Всего же в прошлом году в Самарской области на средства бюджетов всех уровней было построено 27 новых спортивных объектов. Для сравнения: в 2010 г. в регионе ввели всего девять объектов. Самыми крупными из новостроек оказались плавательный бассейн на стадионе «Нефтяник» в городе Отрадном, реконструкция стадиона «Строитель» в Тольятти, 11 универсальных и мини-спортплощадок в разных городах области, а также плавательный бассейн Самарского университета.

Поэтому неслучайно, что в минувшем году на территории области было проведено более 360 региональных и всероссийских официальных спортивных мероприятий. В два раза – до 38 – возросло количество проведённых массовых спортивных мероприятий. Среди них такие знаковые турниры, как «Кожаный мяч», «Лыжня России», «Кросс нации», КЭС-баскет и другие. Участие в этих соревнованиях приняли более 400 тыс. жителей региона.

За это время прошла и реорганизация системы подготовки олимпийского резерва. Из подчинения министерству образования 18 детских спортивных школ перешли в ведение министерства спорта. Помимо того вновь созданы ещё три государственные спортшколы олимпийского резерва в Сызрани, Жигулёвске и Безен­чуке. По словам министра спорта, туризма и молодёжной политики Сергея Бамбурова, это позволит оптимизировать взаимодействие СДЮСШОР и ШВСМ как элементов системы подготовки спортивного резерва и, таким образом, замкнуть цепочку непрерывного цикла совершенствования спортивного мастерства.

Пожизненные стипендии чемпионам

Самое серьёзное внимание в Самарской области уделяется теперь и мерам социальной поддержки спортсменов, показавших высокие результаты. В 2011 г. в два раза был увеличен размер поощрений спортсменам – победителям и призёрам международных соревнований по олимпийским видам спорта. Кроме того, были сняты ограничения по количеству стипендиатов губернатора Самарской области.

Губернатор Владимир Артяков принял решение назначать пожизненные стипендии чемпионам и призёрам Олимпийских, Параолимпийских и Сурдлимпийских игр и их тренерам, постоянно проживающим на территории Самарской области в размере 15, 13 и 11 тысяч рублей за первое, второе и третье место – соответственно. Среди областных стипендиатов оказались олимпийские чемпионы Олег Саитов, Ольга Кузнецова, Борис Шухов и Анатолий Яркин, победитель Сурдлимпийских игр Дмитрий Калинкин, а также тренеры Евгений Николко, Игорь Уткин и Иван Пестов.

Столь пристальное внимание развитию спорта начинает приносить видимые результаты. Достаточно сказать, что в прошлом году впервые за 10 лет до 500 тыс. человек увеличилось в области число граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.