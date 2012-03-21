Работа на четыре триллиона

«Газпром» дождался окончания президентских выборов и немедленно преподнёс сюрприз. Без лишней скромности монополия попросила правительство с 1 октября повысить цены на голубое топливо на 26,3%. Пока – только для предприятий. Хороший подарок избирателям и всей промышленности страны, где газ – основная движущая сила индустриальной экономики. В России из него производится в 2,5 раза больше энергии, чем из нефти, в пять раз больше, чем из угля, в 12 раз больше, чем дают гидроэлектростанции.

Поскольку выборы прошли и обещания основного кандидата в президенты начали забываться, государство может пойти навстречу прожорливому газовому гиганту. Так что – спасение одно. Если нельзя убежать от девятого вала роста цен, надо экономить. К счастью, тут у РФ невероятный запас. Подсчитано: если перевести все производства на самые эффективные из имеющихся на сегодня технологий, экономия достигла бы 420 млн. т условного топлива. Это равно 240 млрд. куб. м газа, или почти половине нашей – самой высокой в мире – годовой добычи.

Этиловая проблема

Не все мировые рекорды хороши. Сравните две цифры. По объёму ВВП Россия – седьмая в мире, по потреблению энергии – третья. Явный перекос. Энергетическую прожорливость экономик принято мерить в нефтяном эквиваленте. Китай, бурно развивающий тяжёлую промышленность, платит за индустриализацию сполна. За год восточный сосед поглощает 2,432 млн. т условного чёрного золота. США на втором месте с показателем 2,285 млн. тонн.

Вроде бы на этом фоне Россия расходует топливо скромно. Мотор нашей экономики потребляет 691 млн. т условной нефти в год. Но цифра не покажется низкой, если сравнить её с показателями Японии или Индии. Этим странам хватает 500–524 млн. т нефтяного эквивалента. Хотя промышленность там работает далеко не вяло. Просто – экономно. Вот пример из производственной жизни. На выпуск 1 т этилена (сырьё для этилового спирта) российские заводы в среднем тратят 90 т условного топлива. Японские – менее 18 тонн.

Особенно интересно становится, если сопоставить, какое количество сырья разные страны сжигают, чтобы заработать каждую 1 тыс. долл. национального дохода. Тут мы – впереди планеты. Японии на производство 1 тыс. долл. ВВП достаточно 124 кг условной нефти, США – 173 кг, Индии – 195 кг, Китаю – 279 килограммов. Россия тратит больше Китая: треть тонны. Привычное объяснение: в Японии субтропики, у нас холодно. Но в реальности морозы ни при чём.

«Начиная с середины XIX века практически во всех странах энергоёмкость ВВП снижалась примерно на 1% в год. Исключение – только Россия после 1917 года. Растущую энергоёмкость экономике обеспечила плановая система, а вовсе не холодный климат. В 2007 году энергоёмкость ВВП в России была ровно в три раза выше, чем в другой северной стране – Канаде. Соседняя Финляндия опережает нас в шесть раз!» – рассказывает главный экономист группы «Бритиш Петролеум» по России и СНГ Владимир Дребенцов.

Всё это кажется далёкой от жизни абстракцией, пока не увидишь такую цифру. Если бы мы подтянули энергоёмкость экономики хотя бы до среднего уровня стран «Большой семёрки» – сэкономили бы более 200 млн. т нефти в год! Для сравнения: в 2011 г. в РФ добыли 511,4 млн. т нефти. Между прочим, как и по газу, – первое место в мире. Добыча нефти в РФ втрое выше, чем у Ирака, сопоставима только с Саудовской Аравией.

Выкачав этот океан чёрного золота, почти половину объёма Россия отправила на экспорт. За рубеж ушло 244,6 млн. т нефти, годовая выручка достигла 172 млрд. долларов. Выходит, сэкономленные за счёт энергосбережения 200 млн. т нефти дали бы дополнительный доход в 140 млрд. долл. в год. Это 4 трлн. рублей! Цифра внушительная. Например, она превышает годовые ВВП 140 из 190 стран мира. Включая Украину, Новую Зеландию и Вьетнам. Другой пример: 200 млн. т нефтяного эквивалента хватило бы, чтобы год снабжать энергией Германию или Великобританию.

Чем бюджетнее, тем дороже

В общем, хотите разбогатеть – берегите энергию. Первым, кто сообразил, какие открываются денежные возможности, был основной получатель дивидендов от нефтяной экономики. То есть – государство. До чиновников дошло: достаточно, например, заменить стоящие в миллионах квартир старые холодильники производства 1970–1980 гг. на современные. Ежегодная экономия от этого составит 10 млрд. киловатт-час. Для справки: общая выработка энергии в 2011 г. – 1021 млрд. кВт/ч. Комнатные обогреватели, которыми зимой спасается население, каждый сезон оттягивают на себя до гигаватта (!) мощности. Это – в каждом из двенадцати городов-миллионников.

Страшно представить – сколько энергии без толку сгорает в жилых домах. Подсчитано: освещение подъездов стандартной пятиэтажки, постоянно горящее 12 часов в сутки, съедает до 900 кВт/ч в месяц. И таких энергетических чёрных дыр в домах – как звёзд на небе. В среднем по российскому ЖКХ расход энергии превышает 250 кВт/ч на квадратный метр в год. Например, в скандинавских странах – в три раза ниже.

ЖКХ – первый по величине пожиратель «нефтяного эквивалента». Промышленность – только на втором месте. Что интересно, на третьем – бюджетные учреждения. Эксперты приводят такие данные: на освещение и отопление общественных зданий, включая школы и детские сады, государство тратит 380 млрд. руб. в год. В целом на бюджетную сферу приходится 8% общего потребления энергии, или 55 млн. т условного топлива. При этом в России, по традиции, чем бюджетнее заведение, тем меньше в нём экономят.

Энергетические чиновники прикинули возможную выгоду, осмотрелись по сторонам и поняли: чтобы получить дополнительную гору сэкономленного нефтяного эквивалента – не надо придумывать ничего нового. Всё уже сделано. В 1960-х гг. энергорасточительность ВВП США была в 1,2 раза выше, чем СССР. Огромные и очень прожорливые автомобили, привычка транжирить брали своё. Среднее потребление бензина легковушками достигало 0,3 литра на километр! В те годы каждый дополнительный процент роста северо­американского ВВП приводил к увеличению потребления нефти на 1,5%.

Затем разразился знаменитый первый нефтяной шок 1973 г., вызванный запретом арабских стран на поставки нефти Западу. Это стало настоящей Цусимой для расточительных экономик. И тогда – они ушли в резкий энергетический отрыв. При этом ничто не делалось само собой. Топливная эффективность экономик росла благодаря давлению государства. Западные правительства целенаправленно двигали планку энергопотребления вниз, постоянно принимая всё более жёсткие нормы. К слову, вокруг темы энергосбережения в США и Европе расплодилось невероятное число различных комиссий, институтов и комитетов. В 1979 г. последовал второй, в середине 2000-х гг. – третий нефтяной шок. В ответ каждый раз энергоёмкость западных экономик падала на 20–30%. Тем временем наша страна стояла на месте.

Прилив энергии

Только в 2008 г. правительство РФ всерьёз задумалось об экономии. Высокопоставленные чиновники, начиная с президента Дм. Медведева, на разные лады заговорили об энергосбережении. Минпромторг окрестил его «особой отраслью экономики». Вскоре на поляну этой некогда пустынной и заброшенной темы закапали первые бюджетные деньги. Разумеется, «в целях экономии» – немедленно началось транжирство. Особо отличилось Минэнерго, спустившее 10 млн. руб. на бесполезное исследование по энергоэффективности. Затем пошла бюрократическая волокита. В итоге госпрограмму «Энергосбережение» правительство приняло только в декабре 2010 года. В ней прописана ясная цель – к 2020 г. энергоёмкость ВВП РФ должна упасть на 40%. Ради этого государство пообещало раскошелиться на 700 млрд. рублей.

Разумеется, как только в воздухе запахло такими деньгами, перед кабинетами ответственных лиц в Минэнерго и «Агентстве по энергетике» выстроились толпы желающих поучаствовать в подъёме энергоэффективности. Правда, власти не сдержали обещаний: в 2011 г. бюджет программы на ближайшие три года урезали до 15 млрд. рублей. После этого очереди перед кабинетами поредели. Вдобавок чиновники наворотили немало дров. Например: бюджетным учреждениям спустили план: к 2015 г. – кровь из носу – урезать потребление энергии на 15%. Но как именно, на какие средства – не объяснили. Гадайте сами.

Самый выдающийся ляп вышел с государственной программой выдачи «сертификатов энергоэффективности». Суть: экономия энергии не падает с неба. Сначала надо обследовать объект – будь то школа, жилой дом или промышленное предприятие. Затем – определить узкие места, предложить решение по их расшивке и рассчитать бюджет. Во всём мире этим занимаются специализированные компании. В России чиновники ухитрились принять закон об энергосбережении. Одновременно – полностью заблокировать работу сотен компаний, разрабатывающих планы сбережения. Минэнерго ухитрилось наступить самому себе на хвост. Сначала назначило жёсткий срок: все здания должны пройти энергообследование и получить паспорта до конца 2012 года. Потом министерство сделало всё, чтобы требование оказалось невыполнимо.

Что в результате? Пока единственный ощутимый эффект от госпрограммы энергосбережения – запрет лампочек накаливания, против которых ополчился президент Дм. Медведев. Что касается реальных скрытых энергорезервов и зарытых в песок миллиардов – к их разработке пока всерьёз не приступали. Видимо, чиновники действительно берегут энергию. Свою собственную: совершенно не желают шевелиться.