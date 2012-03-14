Чем лучше - тем хуже?

Ситуация на финансовых рынках становится противоречивой. Фондовые индексы в США восстановились почти к докризисным уровням, и по этой причине теперь растут фондовые активы по всему миру. Однако в последние недели стали падать цены на долговые бумаги американского правительства. И этот момент может спровоцировать некоторое ухудшение ситуации на рынках.

Снижение стоимости американских долговых бумаг вполне логично. Это отражает реакцию рынка на те улучшения, которые происходят в местной экономике. Катализатор снижения стоимости американских долговых бумаг – недавнее заявление Федерального резерва о значительном улучшении ситуации на рынке труда. Подобных признаний не слышали со времён кризиса 2008 года, и инвесторы стали сбрасывать долговые бумаги американского правительства. Улучшение в секторе занятости рынок теперь трактует как намёк на сворачивание стимулирующих программ от ФРС.

В свою очередь, ожидание остановки американского печатного станка спровоцировало рост курса доллара к основным валютам и одновременное падение других защитных активов, в частности, золота. Однако я бы не стал торопиться с выводами о том, что американские финансовые власти не станут снова печатать доллары для стимулирования экономик. Парадокс в том, что чем выше будут расти ставки доходности долговых бумаг, тем хуже окажутся будущие перспективы экономики. Именно за счёт падения доходности долговых бумаг американские власти обеспечивали рост своего фондового рынка и стимулировали реальный сектор экономики, в частности, рынок недвижимости. Это и есть та самая ловушка, о которой я уже говорил. Слишком завышенные цены на американские долги тут же начинают падать, когда экономическая ситуация немного улучшается. Но чем выше поднимаются ставки доходности, тем хуже начинает чувствовать себя экономика.

Поэтому финансовые власти США просто обречены на бесконечные стимулы в виде выкупа государственных долговых бумаг. Иначе возникнет угроза сильного скачка процентной доходности по таким бумагам, и в результате спровоцирован обвал фондовых активов.

Скорее раньше, чем позже, мы снова начнём получать негативные экономические новости из Америки. ФРС тут же объявит об очередных стимулирующих программах. Учитывая подобные аномалии, я бы не стал утверждать, что текущее укрепление позиций доллара будет носить устойчивый характер. Так как в нынешних условиях рост долгосрочных ставок по долговым бумагам нельзя назвать позитивным с точки зрения дальнейших перспектив американской экономики. А рост курса доллара я рассматриваю как возможность продажи американской валюты по приемлемой цене, не более того.