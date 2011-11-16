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Благородные разбойники бюджета

№ 45(286) от 17.11.2011 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]

Благородные разбойники бюджета

В ноябре одновременно с финальным дележом федеральной казны, разросшейся до 11,7 трлн. руб., шёл не менее интересный денежный процесс. Один за другим все 83 субъекта Федерации принимали местные бюджеты. Смотришь на цифры и поражаешься – до чего бедны регионы. Доходы российских краёв и весей выглядят глубокими кратерами на фоне финансовой горы, которой распоряжается центр.

Финансовые тяжеловесы

На самом деле у РФ не один, а два бюджета. Есть федеральные деньги. Есть консолидированный бюджет – общие расходы регионов. По плану, в 2012 г. они составят 7,68 трлн. рублей. Изучать второй госбюджет даже интереснее, чем первый. Главное откровение: у большинства местных властей на столе не густо. Зато в центре – пир горой.

Примеров не счесть. В 2011 г. доходы федерального бюджета из-за дорогой нефти оказались выше плана. Образовался излишек, правительство быстро распределило его в правильные руки. В частности – выделило 150 млрд. рублей госкорпорациям. Какой прок? Скорее всего, очередная порция миллиардов канет в пустоту. Лучше бы отдали эти деньги регионам, для них сумма – умопомрачительная. Она равна всему годовому доходу бюджета Красноярского края.

Вот другой пример. Если сложить бюджеты Ленинградской, Амурской, Ульяновской, Вологодской и Архангельской областей – получим менее 200 млрд. рублей. Много это или нет? Смотря для кого. Недавно в ответ на показное предвыборное ограничение роста тарифов, компания РЖД, не моргнув глазом, запросила из госбюджета дотации на 400 млрд. рублей (на три года). Всего ничего!

Таких денег монополии не дали, но предложение могло и проскочить. Вот если бы хотя бы десятую часть суммы запросил какой-нибудь регион – гарантированно получил бы отказ. Вообще, создаётся впечатление – большинству министров невдомёк, сколько денег у регионов. Вернее – насколько их мало. Высокопоставленные федеральные чиновники давно наловчились с лёгкостью двигать гигантские по любым меркам суммы. Словно пушинку, перебрасывают туда-сюда сотни миллиардов. Самые серьёзные политические тяжеловесы порой поднимают многотриллионную финансовую нагрузку. Уже не особенно удивляешься, услышав – государственные затраты на Олимпиаду-2014 превысят полтриллиона рублей, на строительство дорог в ближайшие 8 лет собираются потратить восемь триллионов и т.д.

Тем временем в большинстве регионов местные власти облизываются при взгляде даже на сотые доли таких капиталов. Например, в будущем году доходы Краснодарского края составят 200 млрд. руб., Нижегородской области – 94 млрд. рублей. Для сравнения: в сентябре 2011 г. загадочная и мутная «госпомощь» банку ВТБ составила 295 млрд. рублей. Банк, прямо скажем, не нищий. Только – погорел на сомнительной сделке.

Почти триста миллиардов – таких денег и близко нет ни у пятой по численности населения Свердловской области (бюджет – 163 млрд. руб.), ни у шестой – Ростовской (132 млрд. руб.). Легко припомнить множество других удивительно щедрых федеральных трат, с головой перекрывающих доходы некоторых крупных регионов. Скажем, в своё время госказна выделила 60 млрд. руб. на скандально дорогую реконструкцию Большого театра. Столько стоит новейший морской авианосец США, который больше и сложнее прославленного театра вместе с его позолотой. Это ещё и весь годовой бюджет Приморья на 2012 год.

Пермский край в будущем году будет жить на 85,8 млрд. руб., Камчатский – на 46 млрд. руб., Мурманская область – на 45 миллиардов. С федеральной колокольни – сущая ерунда. Программа утилизации автомобилей стоила 30 млрд. руб., на поддержку растениеводства в 2009 г. выделили 34 миллиарда. У многих регионов нет и такой суммы. Например, доходы бюджетов Рязанской, Калужской, Кировской областей – около 30 млрд. рублей. Бывает и меньше. У самых бедных Псковской и Орловской областей на будущий год соответственно – 18,6 и 24 млрд. рублей.

Налоговая уловка

Огромная денежная гора в центре выросла неспроста. Её величие – прямое следствие нищеты разбросанных окрест региональных бюджетов. Начиная с 2000 г. знаменитая путинская вертикаль власти строилась не только в политическом, но также в финансовом плане. Конструкция вышла своеобразная.

Богатство любой крупной страны не возникает само собой в центре. Доход собирают по всей территории. А территория – это регионы, они и есть источник богатств. У каждого федеративного государства своё представление о справедливости. Но обычно поступают: 30–40% доходов забирает центр, тогда как основная часть остаётся местным властям. Например, в Швейцарии доля регионов в общем денежном пироге – 90%, в Германии – 70%, в США, Китае и Канаде – 60–65%, в Индии и Бразилии – 40–50%.

У нас – наоборот. По Конституции российская власть делится на три круга: федеральная, региональная и местная (муниципальная). Центр забирает 65% общего дохода! На уровне субъектов Федерации остаётся 25%, муниципалитетам перепадают жалкие 10%. Мало того, что федеральная власть, всё сильнее перетягивает на себя бюджетное одеяло. Одновременно с 2000 г. Кремль шаг за шагом спихивает на регионы огромные расходы на социалку. Местные бюджеты заставили оплачивать львиную долю расходов на медицину, образование, культуру и т.д. Результат закономерен: 65 из 83-х субъектов Федерации сводят бюджет с дефицитом. С муниципалитетами ещё хуже: на собственные средства живут только 2%, тогда как 60% – полностью зависят от дотаций.

Устроить великий денежный передел было несложно. Центр просто забрал себе все доходы от самых прибыльных и наиболее стабильно собираемых налогов. Прежде всего – полностью присвоил природную ренту в виде налога на добычу полезных ископаемых. Заодно не постеснялся отобрать половину акцизов на спирт и водку, 100% налоговых сборов с сигарет, бензина, нефти и газа. Правда, с барского плеча регионам оставили пивные и ювелирные налоги. Также – 60% очень «собираемого» налога на добычу подземных вод. И прочую малоинтересную федералам фискальную мелочь.

Спрашивается: на что жить? Кроме нефтегазовых налогов, которые целиком достаются федеральному центру и составляют 50% дохода казны, остаются два налоговых столпа. Это НДС, сборы от которого также целиком идут федеральному бюджету. И налог на прибыль, частично уходящий в казну регионов. Он и есть – основа их дохода. Одна беда: даже в кризис от НДС не отвертеться. Зато прибыли – почти ни у кого нет. Соответственно, доходы регионов сильно просели. В наиболее пострадавших от кризиса Вологодской, Челябинской, Кемеровской и Липецкой областях сборы налога на прибыль сократились в 4–7 раз.

Разумеется, если бы система работала по принципу – одному всё, другим ничего, ситуация быстро дошла бы до точки кипения. Поэтому, обобрав регионы почти до нитки, центр предусмотрел и пряник. Это – дотации, субвенции, субсидии и т.д. Проще говоря, собрав деньги в госказну, федеральные чиновники приступают к увлекательному занятию по частичному распределению их обратно в виде так называемой помощи регионам. «Речь о нешуточных финансах: из федерального бюджета в региональные (а через них – в местные) ежегодно перекачивается около 1 трлн. рублей», – объясняет профессор географического факультета МГУ Л. Смирнягин.

Воровской поток

Очевидная выгода для федеральной власти – что ни год, губернаторы выстраиваются в длинную очередь перед Кремлём. Каждый старается оттереть конкурентов, в надежде выбить больше денег. Осведомлённые источники говорят – для губернаторов это давно превратилось в нечто вроде профессионального вида спорта.

Как ни крути, ситуация выглядит некрасиво. «Стимулирование регионов походит на круговую поруку, когда бедных закармливают, и они теряют всякий стимул к работе, а богатых обкладывают налоговым бременем», – говорит директор региональной программы Независимого института региональной политики Н. Зубаревич.

Зато созданная в 2000 г. межбюджетная система, автором которой, кстати, считается нынешний зампред правительства Д. Козак, худо-бедно работает. Тем более на все вопросы о справедливости у центра есть железное оправдание. «Всем известно: с территории 10 субъектов Федерации, где проживает 27% населения страны, поступает более 60% налоговых доходов. Поэтому, если, например, передать субъектам ещё хотя бы 2% налога на прибыль, то 10 наиболее обеспеченных регионов получат дополнительные доходы в 140 млрд. рублей. Но 10 наименее обеспеченных потеряют 30 миллиардов», – объясняет высокопоставленный сотрудник Минфина.

То есть – Минфин выставляет себя Робин Гудом, обирающим богатые регионы, чтобы подтянуть уровень жизни бедных. Есть и другой момент, не такой очевидный. Втайне федеральный центр давно и прочно уверен – если дать губернаторам больше финансовой самостоятельности, бюджеты регионов растащат. И толку всё равно не будет. Опасения небезосновательные. Недавно президент Дм. Медведев обмолвился: с весны 2011 г. из РФ идёт необычный отток капитала. Раньше деньги за рубеж в основном выводили крупные корпорации. Средства текли крупными партиями – миллиардами долларов. Но нынешняя утечка идёт мелкими порциями – миллионами долларов. Причём деньги перекачивают не из Москвы, а из регионов. Между прочим, финансовые подробности, о которых упомянул Дм. Медведев, отсутствуют в открытом доступе. Они есть только у ФСБ и Центробанка. Аналитики догадались: глава государства намекает – перед выборами региональные чиновники потихоньку выводят за рубеж наворованное.

В общем, ситуация сложная. Вроде бы ясно – необходимо перекроить бюджет в пользу регионов. Тем более: центр по прежнему гнёт давнюю линию по спихиванию со своих плеч финансирования социалки. По этой причине в 2012–2014 гг. местным бюджетам грозит страшнейший дефицит. Им придётся изыскать дополнительные 460–500 млрд. руб. на финансирование образования и 370–400 млрд. руб. – на медицину. Где их взять – не знает никто, регионы и так по уши в банковских долгах.

С одной стороны, все – губернаторы, эксперты, депутаты Госдумы и даже сами авторы нынешней бюджетной системы признают – конструкцию пора менять. Она давно неустойчива и может рухнуть. С другой стороны, на что менять – неизвестно. Да и что станет с пресловутой вертикалью власти? Не обрушится ли и эта гора?

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