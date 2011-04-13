Накрыть поляну на своих

Президент Дмитрий Медведев лично решил возглавить борьбу с алкоголизмом в стране. Он с формулировкой как «слишком мягкие» завернул в марте поправки в Закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», которые правительство готовило три года. Такой поворот событий в канун второго чтения законопроекта в Госдуме дал основание лоббистам активизировать свою деятельность во благо интересов отдельных производителей спиртного. Может случиться, что все старания власти так и останутся благими намерениями, а рынок в итоге антиалкогольной кампании поделит между собой узкий круг водочников.

Следует признать, что новый этап борьбы с пьянством в России ничем особенным не отметился. Запомнилось разве что подорожание водки в 2010 г., отчего однозначно выиграли только коммерсанты. А запрет на ночную торговлю крепким спиртным привел к росту «дневных» продаж дешевой водки. При этом в разряд крепко и систематически пьющих попали уже 28 млн. россиян. Впрочем, в нашей действительности статистике не приходится доверять. Ведь в последнее время сообщалось, что потребление алкоголя неизменно продолжает снижаться. Тогда за счет кого, спрашивается, сформировалась армия пьющего населения?

Очередной попыткой властей снизить остроту социальной проблемы сразу воспользовались авторы альтернативных законопроектов. Собственно, основным специалистом в части регулирования рынка в Госдуме был и остается действительно авторитетный специалист в алкогольном бизнесе депутат Виктор Звагельский. Председатель думского подкомитета госрегулирования рынка подакцизных товаров, как никто из коллег по Охотному Ряду, разбирается в тонкостях производства и реализации алкоголя. До того как стать народным избранником, выпускник Московского инженерно-строительного института плодотворно и, надо полагать, весьма успешно трудился на алкогольном поприще. Это теперь Виктор Звагельский всячески отрицает свою причастность к известной водочной компании «Ятъ» и лоббированию ее интересов. И даже очень сердится на СМИ, когда его называют соучредителем компании. А ведь и верно, не является депутат совладельцем водочного производства. В противном случае не быть бы ему депутатом Госдумы. Это по закону и правилам поведения наших думцев. На кого ни глянь, все экс-бизнесмены и все сплошь отошли от дел. Живут исключительно на казенное жалованье. Правда, домочадцы при этом, как правило, одаренные и богатые предприниматели. Естественно, не дают пропасть скромным труженикам с Охотного Ряда.

Вот и Звагельский в 2007 г., баллотируясь в Думу, честно указал в качестве одного из источников дохода ООО «Управляющую компанию «Водочная артель «Ятъ». Любопытно, что, по данным ЕГРЮЛ, опубликованным в ряде СМИ, Виктор Звагельский в марте 2004 г. учредил кооператив «Артель «Ятъ». Председателем кооператива стал тогда Леонид Вигдорович. Год спустя кооператив стал именоваться ООО «УК «Водочная артель «Ятъ», возглавляемое Вигдоровичем уже в качестве директора. Интересно, что оба бизнесмена, по данным ЕГРЮЛ, вместе с Александром Майоровым заявлены как учредители Московского областного завода «Красная звезда», которому и принадлежала половина уставного капитала водочной артели «Ятъ». Сегодня бывших партнеров связывает парламентская деятельность. Звагельский, как известно, депутат, специализирующийся на подакцизных товарах, Вигдорович возглавляет экспертный совет Госдумы по алкоголю. Вот такое «редкое» в думской практике совпадение.

В период, когда алкогольный рынок переживает масштабную реорганизацию, такие совпадения интересов могут оказаться весьма полезными при принятии важнейших решений в пользу тех или иных игроков. Сегодня, как известно, первую скрипку на рынке играет ОАО «Росспиртпром», которое всеми способами пытается сузить круг конкурентов и выдавить из отрасли самых сильных и несговорчивых производителей алкоголя. Достаточно вспомнить, как внезапно приказали долго жить крупнейшие в отрасли холдинги «Исток» и «Веда». Самые известные бренды последней по странному стечению обстоятельств разливаются теперь на заводах артели «Ятъ».

Сами участники алкогольного рынка не скрывают, что «Росспиртпром» занимает доминирующее положение благодаря старой дружбе нынешних и прежних топ-менеджеров. Виктор Звагельский, до того как стать депутатом, плодотворно трудился вице-президентом «Росспиртпрома». Другой замглавы компании Игорь Чуян, как известно, ныне руководит Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка (ФСРАР), активно укрупняя его за счет конкурентов «Росспиртпрома» и дружественных ему компаний, таких как «Артель «Ятъ». При этом эксперты в один голос заявляют, что укрупнение рынка происходит без особых изменений роста производимой продукции, что фактически является переделом рынка. Такой ход событий в реализации антиалкогольной кампании непременно сведет на нет все намерения власти остановить дальнейшее распространение пьянства в России. Ведь пока зачищают рынок, цена водки растет, а зарплаты в стране остаются на прежнем уровне. Это означает, что россияне все равно будут пить. Только теперь дешевый суррогат. Не зря же премьер Путин на недавнем совещании в Белом доме потребовал от министров не предлагать банальных и популистских решений в борьбе с алкоголизмом. Пока что происходит именно так.