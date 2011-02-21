Российские эксперты на чешском «Октоберфесте»

В этом году на популярном фестивале независимых пивоваренных заводов, прошедшем в начале февраля в старинном чешском городе Табор, свою продукцию представили около ста производителей из разных стран.

Более 460 сортов пенного соревновались за звание «лучшего» в международном дегустационном конкурсе «Золотая пивная печать» – главном событии феста. В состав международного жюри впервые вошли два российских пивных дегустатора из компании «Балтика». Вместе с другими признанными экспертами они выбирали лучшие хмельные напитки в 23 номинациях.

Традиционно большинство участников фестиваля составляют чешские и словацкие пивоварни, но его география с каждым годом расширяется. В этом году на конкурсе было представлено английское, немецкое, австрийское, российское и даже мексиканское пиво.

С каждым годом все более жесткими становятся требования, предъявляемые к качеству продукции, а следовательно – и к составу жюри. Только признанные дегустаторы получают право оценивать качество хмельных напитков со всего мира. При этом дегустация пива – такой же творческий процесс, как и пивоварение. И тому и другому нужно долго учиться. Эксперт, если он настоящий профи, может безо­шибочно определить разновидность солода, из которого изготовлено пиво, и даже место, где рос хмель. При дегустации важно все – от температуры пива до емкости, в которую оно наливается. Поэтому некоторые сорта проходят экспертизу по нескольку раз. Чтобы учесть все нюансы и их квалифицировать, нужно быть асом в своей области.

Балтийские пивные «сомелье» ранее также участвовали в престижных международных пивоваренных конкурсах. Приятно, что на этот раз и чехи пригласили «балтийцев», признав их мастерство и опыт.