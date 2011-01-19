Китайская ломка

Честно говоря, волей-неволей начинаешь верить в то, что обилие ликвидности может победить любой кризис и больше нет никаких причин для беспокойства. На рынке есть специфические индикаторы, которые характеризуют степень риска, с точки зрения инвесторов. На сегодняшний день эти индикаторы упали до самых низких значений почти за четыре года. Это означает, что инвесторы настроены столь же оптимистично, как и на пике роста мировой экономики в начале 2007 года!

Иными словами, надо тоже успокоиться и ждать долгого и светлого будущего для всей мировой экономики. Парадокс состоит в том, что даже при всем нынешнем изо­билии оптимизма роковую роль может сыграть просто случай, или так называемый черный лебедь. К примеру, неожиданная торговая война между Китаем и Америкой.

С этой точки зрения как раз есть повод для беспокойства. На днях состоялся саммит между лидерами двух стран, и встреча эта прошла на удивление в напряженной обстановке. Буквально накануне саммита возникла весьма щекотливая ситуация. Сенатор Шумер (ярый критик Китая) в жесткой форме потребовал от Китая отпустить курс юаня, сказав (заочно обращаясь к китайцам), что «…мы сыты по горло вашей непримиримостью и отрицанием факта, что вы манипулируете валютным курсом, и, если вы отказываетесь играть по правилам, мы заставим вас сделать это...»

Господин Шумер заявил, что принять «антикитайский закон» готовы почти весь Сенат и Конгресс. Раньше подобный закон вряд ли был бы принят Сенатом или одобрен Конгрессом. Против него выступали представители Республиканской партии, а Белый дом, естественно, не хотел обострять обстановку вокруг Китая и радостно заявлял, что документ не подпишет. Учитывая недавнюю победу республиканцев на выборах в законодательные органы США и их обещания помочь американцам с созданием рабочих мест, позиция Демократической партии начинает меняться, и они тоже стали выступать с антикитайской риторикой.

Но самое любопытное произошло чуть позже. На сторону американских законодателей неожиданно встал глава Минфина США (одна из ключевых фигур в правительстве). Он сказал, что китайские официальные лица должны учесть и принять во внимание тот факт, что вопрос о курсе юаня – это вопрос политический. И для США он является очень большой проблемой. Американский министр буквально сказал, что «…укрепление юаня и согласие на этот процесс – в интересах самого Китая… иначе у них (у китайцев) будут проблемы…» По сути, сейчас мир стал свидетелем самого жесткого столкновения торговых интересов между Китаем и США, и еще неизвестно, чем все это кончится. Китайцы очень упрямые.

Между тем у США неожиданно появился очень сильный союзник в лице Бразилии. Местные власти также в очень жесткой форме потребовали от Китая начать процесс валютной реформы и дать юаню укрепляться рыночными методами. В противном случае Бразилия собирается ввести торговые санкции против китайцев.