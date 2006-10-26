Спасительное скупердяйство

Во многих развитых странах этот институт консультирования достаточно привычен, а в России он только начинает набирать обороты. По мнению директора одной из консалтинговых фирм В. Савенка, финансовый консультант - это «первая помощь» не только для тех, кто уже заработал достаточное количество средств, удовлетворил свои потребности, но и для тех, кто сводит концы с концами.

Финансовый план дисциплинирует

Специалисты вместе с вами, исходя из семейных доходов и желаемых результатов, составят личный финансовый план вплоть до выхода на пенсию. Просчитают все до мелочей и сделают выводы: когда вы сможете осуществить свою мечту. Для кого-то это - приобретение квартиры, для других - машины...

«Бывает так, что супруги мечтают приобрести загородный дом, хотя зарплата их явно не соответствует запросам. Но, составив финансовый план и рассчитав доходы, становится очевидным, что их мечта реальна, - говорит г-н Савенок. - Более того, семьи, которые живут по такому плану, перевыполняют его, потому что сами начинают контролировать расходы. У них появляется больше «свободных денег»».

Финансовые консультанты рекомендуют составлять план-минимум - на ближайший год и долгосрочный - лет на 30 вперед. По их мнению, жить сегодняшним днем и не думать о будущем - распространенная ошибка. Важно, чтобы муж и жена вместе обсуждали предстоящие расходы, чтобы не было разногласий.

Мечта станет явью

Давайте посмотрим, как надо действовать семье с доходом в 5 тысяч долл., чтобы приобрести квартиру и получать из своих доходов прибыль. Консультанты рекомендуют сначала определить уровень ежемесячных расходов. Надо вспомнить, сколько в месяц вы тратите на оплату коммунальных услуг, питание, одежду и т.д. Оптимальная сумма должна быть около 2 000 долл. Эти день­ги надо положить «в тумбочку» и тратить на первоочередные нужды. А вторую часть - 3 тыс. долл. - вкладывать в инвестиционные программы.

Но прежде надо создать личный банк. Минимальная сумма, с которой можно стартовать для привлечения прибыли, по мнению финансовых консультантов, - 3 тыс. долл. Но если говорить о серьезных приобретениях вроде недвижимости, то лучше, чтобы в банке было 25-30 тыс. долл. На его создание уйдет год-полтора. Помимо «банка» необходимо также накопить резервный фонд на «черный день». Мало ли что в жизни может произойти: соседи затопили, ремонт сделать надо, машина сломалась... Как правило, этот фонд равен доходу семьи за три месяца. Для его формирования вы от 3 тысяч долл., которые откладываете на инвестирование, берете ежемесячно по 1000 долл. И уже через год у вас в резервном фонде будет 12 000 долл.

Итак, в банке тоже набралась определенная сумма. Если вы не боитесь рисковать и хотите, чтобы задумки осуществились как можно быст­рее, то вам подберут агрессивную стратегию вложения средств. А той семье, которая журавлю в небе предпочитает синицу в руках, выберут консервативную стратегию. В. Савенок считает, что самое разумное вложение денег - в паевые фонды, тем более что в России больше нет других более выгодных инструментов. Обычно, если выбор пал на консервативную стратегию, то есть с минимальным риском, то в план закладывается доходность 10-11% годовых. Такой процент берется для того, чтобы у человека не было «розовых очков» и он гарантированно мог получить ту прибыль, которая зафиксирована в плане. Выгоднее размещать средства за рубежом, но при условии, если капитал составляет более 60 тысяч долл. За границей их по частям размещают в банках, страховых компаниях, различных фондах. Рекомендуемый минимальный срок вложения 3 года. Потребительские кредиты финансовыми консультантами не планируются, а если они уже есть, то рекомендуют их сразу же погашать. По мнению финансовых консультантов, процентная ставка таких кредитов обманчива, и вместо продекларированной в конечном итоге получается в 2 раза выше. Единственные кредиты, которые могут браться в расчет, - это ипотечные и автомобильные. Считается, что они более «прозрачные».

Семейный калькулятор

А вот другой вариант. Условия те же, но семья берет ипотечный кредит на квартиру в размере 160 тысяч долларов сроком на 10 лет под 12% годовых. В результате, с учетом досрочного погашения кредита (такая возможность появляется с накоплением капитала), семья сможет рассчитаться с банком в 2015 г. и с этого момента начать инвестировать свой капитал. В результате реализации такого плана в 2021 г. капитал семьи (без учета квартиры) составит 350 тысяч долларов, что позволит получать гарантированно пожизненно 1140 долларов. «Плюс данного плана в том, что уже через год семья сможет приобрести собственную квартиру, - подводит итог В. Савенок. - Но при этом позже начнет инвестировать средст­ва, поэтому через 15 лет их капитал будет не очень большой по сравнению с первым планом».