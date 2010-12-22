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Газированное молоко

№ 50(240) от 23.12.2010 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]

Газированное молоко

Наверное, нынешний декабрь войдет в историю отечественной экономики как месяц окончательного прощания с конкуренцией. Потому что никогда еще в столь сжатый срок не возникало такого количества мегамонополий. Скоро в РФ останется всего по одному игроку на рынках шин и удобрений. Так или иначе, это ударит по каждому кошельку. Но что точно коснется всех – тот факт, что две транснациональные компании окончательно поделили наш рынок соков.

Сочный миллиардер

Некоторые поражаются – почему при средней зарплате в 20 тыс. руб. цены на очень многие товары у нас давно превзошли уровень США и Евросоюза? Но чему удивляться. Страшные цены – оброк, который мы платим тем или иным монополиям. Как некогда древнерусские княжества приносили дань Золотой Орде.

Увы, пока нет никаких признаков скорого падения монопольного ига. Наша экономика не только не эталон свободного предпринимательства. Скорее – антипример. С одной стороны, в ней угрожающе разрослась доля государства. Оно отъело более 60% ВВП, тогда как средний показатель в мире – менее 30%. Отсюда – все более громкие разговоры экономистов о диком и беспощадном к простым гражданам российском госкапитализме.

С другой стороны, наши крупные частные компании и сами не промах. Каждой охота получить золотой ярлык на единоличное правление в своей отрасли. С конкурентами обычно либо втихую договариваются, либо – съедают при первой возможности. Недавно Росстат подвел итоги финансового пира. В 2003 г. пятую часть ВВП РФ формировали 710 компаний. Год спустя – только 207. Теперь их осталось 69. Другой пример: стоимость акций 10 самых крупных компаний страны достигла 66,7% ВВП. Для сравнения: в США – 13%, в Германии – 20%.

Праздник слияний и поглощений, выжигающих конкурентов дотла, продолжается. В декабре разразился прямо-таки монопольный карнавал. Рынок соков окончательно разлили на двоих. Последние восемь лет все шло к тому, что половину всех напитков, нектаров, морсов и т.д. в РФ будет выпускать компания «Кока-Кола», остальное – «ПепсиКо». Теперь, после того как «Пепси» купила последнего независимого производителя соков – компанию «Вимм-Билль-Данн», – это свершившийся факт.

Почему транснациональные корпорации слетелись на соки? Уж очень они прибыльны. Можно привести уйму цифр, но лучше рассказать одну историю. В 1992 г. бывший инженер-электронщик из Зеленограда Сергей Пластинин метался по столице. Жена только что родила дочь, понадобился сок. Время было голодное – достать напиток не удалось. Зато Сергею Аркадьевичу попался концентрат. Он разболтал его в воде и понял, что вкус – тот же, а цена – в семь раз ниже, чем у сока в магазине. Вскоре он открыл первую в РФ линию по разливу напитков из концентрата. Со временем она выросла в компанию «Вимм-Билль-Данн» и принесла г-ну Пластинину состояние в 25 млрд. рублей.

Пир акул

Так делают деньги из порошка. Со временем у соковых первопроходцев появились серьезные конкуренты. Все – российского происхождения. Когда-то их было трое: питерский «Мултон», липецкая «Лебедянь» и новосибирский «Нидан». Особенно впечатляет история липецкого завода – из маленького цеха бывшего советского предприятия он вымахал в крупнейшего производителя соков в Восточной Европе. В общем, совместными усилиями эти компании, по сути, создали рынок соков с нуля. За 10 лет их потребление выросло в шесть раз – до 34 л на человека в год. Уже в 2007 г. в РФ разлили 2,5 млрд. л соков на сумму 110 млрд. рублей. По литражу в пять раз больше, чем выпускали в СССР.

А потом пришли акулы. Сначала «Кола», у которой не было своего производства соков в России, недорого купила «Мултон». В ответ «Пепси» съела «Лебедянь». Ее конкурент тут же нацелился на третьего по величине производителя соков – «Нидан». Тот попытался было извернуться, продав часть акций британскому инвестиционному фонду. Но белый рыцарь оказался предателем: осенью 2010 г. «Нидан» перешел во владение «Кока-Колы».

«Пепси» не осталось ничего, кроме как съесть последнюю соковую невесту на выданье – «Вимм-Билль-Данн» (ВБД). Отныне судьба рынка напитков прозрачна. На нем образовалась классическая дуополия – власть двух монополий. Так что ни на падение цен, ни на рост качества рассчитывать не приходится.

Эксперты пошумели и успокоились. Но тут у истории возник новый поворот. Дело в том, что «Вимм-Билль-Данн» – давно не только соковая, но и молочная компания. И не просто одна из многих, а крупнейшая в стране. У нее 35 перерабатывающих заводов по всей стране, на которых работают 18 тыс. человек. Компания выпускает 35% молока в РФ (более 10 млн. тонн). Это вдвое больше, чем у ближайшего конкурента – компании «Юнимилк», и столько же, сколько производят все независимые агрохозяйства, вместе взятые.

И тут возникает вопрос. Никогда ни в одной стране «Пепси» не занималась молочной продукцией. Для нее это глубоко непрофильный бизнес. Как если бы металлурги принялись ловить рыбу. Зачем молочка этой корпорации, если на натуральном молоке и близко не заработаешь таких прибылей, какие приносит размешивание концентратов в воде?

На деле при покупке ВБД «Пепси» интересовала только его доля на рынке соков. На них она легко отобьет потраченные на сделку 3,8 млрд. долларов. Не получится ли в итоге так, что транснациональный гигант возьмет да и прикроет крупнейшее в России молочное производство? Думаете – это невозможно? Похожее случалось.

В июле 2007 г. «Кока-Кола» купила подмосковный завод по разливу напитков – «Аква Вижн». Предприятие ей досталось с иголочки – только что построенные цеха оснастили новейшими, лучшими в РФ немецкими линиями. Мощности – хватало, чтобы залить треть российского рынка напитков. К моменту продажи «Аква Вижн» стоял на низком старте. Но так и не заработал. «Кола» закрыла это предприятие, поскольку в действительности покупала не производство, а право уничтожить нового конкурента, который грозил сильно размыть ее драгоценную рыночную долю.

На милость шипучки

Вообще такое поведение – нормальная практика капитализма. Скажем, век назад знаменитый Рокфеллер преспокойно расстреливал из пушек нефтяные вышки конкурентов и поджигал дома фермеров, не готовых продать ему землю за копейки. Только тогда государство додумалось создать антимонопольные службы и начать дробление слишком крупных компаний.

У нас вроде бы тоже есть антимонопольное ведомство. Правда, толку от него чуть. Кругом куда ни ткни – сплошные ценовые сговоры на сотни миллиардов рублей. Навскидку три компании держат бешеные цены на сотовую связь и подкручивают условия договоров, как заблагорассудится. Семь нефтяных сестер не устают повышать расценки на бензин. ЖКХ оборзело до того, что расценки – выше, чем в самых богатых странах. Говядины в закромах полно, в мире она сейчас дешевеет, у нас за последние два месяца образовался искусственный дефицит, и цены в опте подскочили в два раза. Та же история – с рыбой. Ледяная стоит уже больше 500 руб. за килограмм! На Дальнем Востоке десятки тонн нераспроданного лосося выбрасывают на обочины дорог. В европейской части цена на него вдруг подскочила в три раза. И так далее.

Но Антимонопольная служба (ФАС) в последнее время смотрит в другую сторону, предпочитая окучивать елочные базары и по мелочам придираться к уличной рекламе. Куда ей до более серьезных вещей! Даже если в РФ вдруг разом исчезнет крупнейший производитель молока – ФАС только похлопает глазами.

На кого рассчитывать? Аналитики объясняют: теоретически в дело могла бы вмешаться Комиссия по внешней торговле. Она контролирует крупные сделки с участием иностранного капитала. Но и ей это не по зубам. Проблема в том, что производители молочной продукции не входят в правительственный список стратегически важных отраслей. Поэтому Комиссия вмешаться не сможет.

В общем, поздно махать кулаками – сделка состоялась. И все – под барабанный бой, издаваемый Минсельхозом на тему защиты российского агропроизводителя. И фанфары, в которые трубит правительство, рассказывая про успехи на ниве продовольственной безопасности. Вот и итог: в довершение всего теперь придется полагаться на милость производителя шипучки. Который невзначай, мимоходом, стал полновластным собственником трети российской молочной промышленности. Вдруг он сжалится и не закроет аграрный бизнес? Хотя может.

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