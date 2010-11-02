Жизнь насекомых

Наблюдая за ситуацией в мировой экономике и за тем, что происходит на финансовых рынках, я… снова закурил.

Вернее, курил я и раньше – дурная привычка и нервная работа. Но какое-то время я отказывался от своих любимых сигар. В разгар кризиса, затем в период «стабилизации» мне было очень неудобно перед людьми, которые теряли работу или существовали на ту же зарплату при постоянном росте своих расходов. Поэтому я и решил отказаться от своих «вкусняшек» до лучших времен, когда никто не станет презирать меня за «излишества во время беды».

Но так как нам начали упорно твердить наши финансовые власти (впрочем, как и в других странах их власти), что мы почти вышли из кризиса, я решил «поверить». Теперь я снова дымлю тем, чем и раньше. Неудивительно, ведь как я уже говорил, внешне ситуация действительно выглядит вполне благополучно.

Традиционно показателем стабильности той или иной экономики является состояние финансового рынка. Биржевые индексы растут, цены на сырье растут, доллар вроде как падает. В этом плане ничего нового о том, что было на рынках на минувшей неделе, я вам, наверное, не смогу сообщить. Все по-прежнему. Хотя, несмотря на мою личную причастность к инвестиционному бизнесу, мне, честно говоря, уже смешно следить за этой «жизнью финансовых насекомых».

Учитывая мою бурную фантазию, я порой представляю себе, что передо мной разыгрывается сцена из одного известного фильма, где люди боролись с насекомыми, а главным у тех «жуков» был некий «супермозг», который всем управлял и направлял. Естественно, вы, наверное, догадались, что ассоциации эти связаны с Федеральным Резервом США.

За последние три месяца, с момента, когда идея нового печатания денег только появилась на рынке, и по сегодняшний день многие клиенты хотят говорить только о ней. При этом домыслы здесь самые разные. Например, высказывалось мнение, что у ФРС просто есть определенные цели по индексу S&P 500. И объем напечатанных денег напрямую зависит от того, сколько понадобится для достижения этих целей. Очевидно, что ФРС стремится устранить риски дефляции и буквально подтолкнуть инвесторов в сторону покупки рискованных активов. Но в итоге такая политика может бумерангом вернуться к самому Центробанку США.

Если бурное восстановление мировой экономики так и останется всего лишь инвестиционной идеей, а активы при этом уже здорово поднимутся в цене – на рынке снова образуется пузырь. Фактически это повторение прежних приемов, просто в большем масштабе. Сначала в конце 90-х – начале 2000-х годов надули пузырь в секторе компаний, связанных с высокими технологиями, потом в недвижимости. Теперь у американских властей, похоже, опять нет никаких решений, кроме как надуть очередной, еще больший пузырь.

Правда, я уже не боюсь, я просто уверен, что этот пузырь будет состоять из множества пузырьков, один из которых созреет у нас в России.