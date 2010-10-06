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Театр авторского абсурда

№ 39(229) от 07.10.2010 [«Аргументы Недели », Сергей БОРОДКИН ]

Театр авторского абсурда
Граждане, помните: распевать и даже высвистывать песни на улицах запрещается!

Правительство в очередной раз объявило – переговоры о вступлении во Всемирную торговую организацию завершатся в ближайшие недели. В Госдуме на свой лад подготовились к этому событию: депутаты снова ужесточили нормы авторского права. Теперь законы окончательно дошли до абсурда – все население легко объявить «пиратами» и обложить авторскими сборами.

Нелегальный свист

Первый звонок раздался в 2008 г., когда вступила в силу четвертая часть Гражданского кодекса. Некоторые его положения попросту комичны. К примеру, нельзя сфотографировать здание и опубликовать снимок, поскольку это… нарушит авторские права архитектора. Запрещено ксерокопировать ноты современных симфоний и ораторий, чтобы не ущемить права композиторов.

Самая зарегулированная область авторского права – музыка. Кафе, рестораны, танцплощадки, уличные оркестры обязаны платить авторские отчисления каждый раз, когда играется чье-то произведение. Это касается и обычных граждан. По сути, закон запрещает без согласия автора петь в подземном переходе или на дне рождения, если он отмечается в ресторане. Нельзя даже… насвистывать песню на улице. Это называется «свободным воспроизведением в публичном месте», а оно по закону разрешено только во время официальной или религиозной церемонии, а также на похоронах.

На фильмы и видео тоже наложили множество запретов. Если следовать букве закона, нельзя не только снимать концерт на сотовый телефон, но даже записывать на камеру танцы на школьном выпускном вечере. Да и смотреть кино нужно с осторожностью. Тут главное – правильно выбрать, с кем. Дома, в привычном кругу семьи, поставить легально купленный фильм можно. А вот пригласить на домашний просмотр десяток коллег по работе – уже дудки. По закону, это считается «публичным исполнением произведения». И требует отчисления авторских сборов.

Еще одна область авторского права, которая касается всего населения, – книжное дело. Тут тоже хватает абсурда. Ксерокопировать книги полностью обычным читателям нельзя – на это имеют право только библиотеки и только для замены пришедших в негодность фондов. Копировать и цитировать на публике отрывки из книг без согласия автора можно лишь в ознакомительных, научных, образовательных и культурных целях. Проще говоря, на свидании влюбленные вправе читать стихи современных поэтов вслух, но только если сидят дома или в личном автомобиле. На улице или в автобусе – нельзя.

Гордиев узел закона

Если кто думает про эти абсурдные правила – почитали, посмеялись и забыли, – это не так. Закон есть закон – после принятия четвертой части ГК нашлись желающие сделать на этом неплохой бизнес. К примеру, за интересами музыкантов следят две организации: Российское авторское общество (РАО) и Всероссийская организация интеллектуальной собственности. В прошлом году они собрали 3,3 млрд. руб. авторских отчислений, в нынешнем, по прогнозам, получат 4,5 млрд. рублей.

Некоторые методы обогащения, используемые этими организациями, вызывают вопросы. Например, РАО потребовало, чтобы композитор получал авторские отчисления… даже если сам исполняет собственное произведение. За этим дело не стало. В прошлом году общество вчинило иск организаторам ростовского концерта группы «Дип Перпл». Оказывается, они не заплатили отчисления… за право музыкантов петь собственные песни. Ростовский суд думал недолго – он постановил, что организаторы концерта должны выплатить РАО 457,5 тыс. рублей.

Летом нашли новую жертву – кинотеатры. От них потребовали перечислять авторам музыки 3% от сбора с проката фильмов. И немедленно РАО вчинило иск небольшому кинозалу в городке Каменск-Уральский. Оказывается, там показывали фильмы, не заключив договоров с авторами музыки – маститыми голливудскими композиторами Аттикусом Россом и Хансом Циммером. Что интересно – и в этом случае судьи встали на сторону защитников авторских прав.

Казалось бы, законодателям давно пора разобраться со всеми этими несуразицами. Но депутаты добавили к уже существующим абсурдностям порцию новых. 25 сентября Госдума приняла поправки в статью 1273 Гражданского кодекса. В прежней редакции она позволяла копировать фильмы, музыку и отрывки из книг для личных нужд. Новые поправки объявляют копирование незаконным… если в нем нет «необходимости». Это значит – например, можно вчинить иск человеку, который приобрел диск с альбомом любимой группы, а потом перегнал записи в цифровой аудиоплеер.

Конечно, в России строгость законов компенсируется их повальным неисполнением. Едва ли поправки в Гражданский кодекс приведут к массовым искам правообладателей. Но как знать… Пока законодатели все больше запутывают авторское право, которое и без того давно напоминает гордиев узел.

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