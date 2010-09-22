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Второе дыхание недоступного жилья

№ 37(227) от 23.09.2010 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]

Второе дыхание недоступного жилья

Правительство вспомнило: население так и не получило обещанного еще в 2004 г. «доступного и комфортного жилья». Наоборот: по данным экспертов Департамента промышленности и инфраструктуры правительства, за последние два года реальная доступность квадратных метров снизилась вдвое.

В результате покупку квартиры или дома могут позволить себе не более 10% граждан РФ. О провале квартирного нацпроекта, который когда-то курировал нынешний президент, помалкивают. Но взамен в середине сентября премьер В. Путин пообещал очередной пряник – новую госпрограмму «Жилище» ценой 548 млрд. рублей. Чем это грозит?

Квадратные головы

Нынешний проект – вдвое масштабнее прежнего. Поэтому, учитывая, какой эффект был в прошлый раз, – страшно подумать, что будет, когда страну накроет «Жилищем». Судите сами: с первого захода бюджет потратил 134 млрд. руб. в 2006–2007 гг., 93,8 млрд. руб. – в 2008 г., еще 21,5 млрд. руб. – в прошлом году. Всего, стало быть, на программу ухнули без малого четверть триллиона.

Эффект от тех вложений – удивительный. Для начала деньги едва не бросили в топку в буквальном смысле. Два года назад, наслушавшись речей о необходимости развивать коттеджное строительство, ныне опальный экс-глава Рослесхоза Валерий Рощупкин начал активно лоббировать программу строительства в пригородах миллионов деревянных жилых домов. По данным «АН», он едва не достиг своей цели – правительство передумало в последний момент. В свете недавних лесных пожаров затея с деревянным зодчеством приобретает особые краски.

Хотя все равно средства погорели... Цель нацпроекта была предельно ясной – за пять лет нужно удвоить ввод жилья. По плану, он должен был вырасти с 40 млн. кв. м в 2004 г. до 80–100 млн. квадратов в 2010 году. Это больше, чем возводили в лучшие времена в РСФСР. Обещания сбылись с точностью до наоборот. По данным Росстата, в прошлом году объемы строительства упали в 1,5 раза – до 59 млн. кв. метров. Это цветочки – в 2010 г. прогнозируется провал еще на 30% – до 40 млн. квадратов. Уже известно: за восемь месяцев с начала года сдали только 28,5 млн. метров. Это… 0,18 кв. м на каждого жителя страны.

В мире принят понятный критерий: если некто тратит на аренду или содержание крыши над головой более 22% дохода, у него – жилищные проблемы, и государство обязано помогать.

В общем, вернулись к тому тупику, с которого начали шесть лет назад. С «комфортностью и доступностью» кураторы программы промахнулись еще сильнее. Для начала – не вполне ясно, куда ушли государственные миллиарды, но в целом жилой фонд страны продолжает ветшать. «Почти половина – в плохом состоянии. Из 2,8 млрд. кв. м жилья в РФ 900 млн. – аварийные, 500 млн. – не ремонтировались до 40 лет и 600 млн. – подлежат сносу», – признает экс-министр регионального развития В. Яковлев.

Дороже некуда

А что – с доступностью? «Если в 2000 году средняя по стране цена квартиры площадью 54 кв. м равнялась типичному годовому доходу россиянина за шесть лет, то в 2010 году – уже за 18 лет», – констатирует директор Института экономики города Александр Пузанов. По этому показателю мы – в первой мировой тройке. Еще менее доступны метры только в Монако и на острове Мэн. Для сравнения: работающий венгр может накопить на аналогичную квартиру за три года, новозеландец, бельгиец и австриец – за четыре, испанец, австралиец и француз – за 5–7 лет...

Нам такое явно не грозит, но это не смущает высокопоставленных лиц, ответственных за жилищное благополучие народа. Гулять так гулять – чиновники не устают раздавать множество захватывающих дух обещаний. Вряд ли кто-то не слышал про заветную максимальную цену в 30 тыс. руб. за кв. метр (заявление В. Путина от 17 августа 2009 года). Но не все знают – подчиненные многократно превзошли прогнозы премьера. Например, в сентябре 2010 г. замминистра регионального развития Константин Королевский пообещал построить дома стоимостью… 8 тыс. руб. за квадрат, причем включая отделку квартир.

Для справки: по данным Гильдии строителей, с отделкой сейчас сдается только 7% новостроек. Остальное – голые коробки без полов, обоев и сантехники. Но, как строители ни экономят, цены все равно не подчиняются указам сверху. Средняя стоимость квадратного метра в девяти городах-миллионниках составила 45 тыс. руб. – в новостройках, 55 тыс. руб. – в старом фонде.

Спроса нет, а за год цены почти не дрогнули. 21 сентября произошло знаковое событие – продали самую дорогую квартиру в истории РФ. Семикомнатные хоромы площадью 860 кв. м на Тверском бульваре в Москве обошлись неизвестному покупателю в… 1,287 млрд. руб. (41,5 млн. долларов). Для сравнения: самый дорогой жилой дом в мире, гигантский 35-комнатный особняк в Беверли Хиллс (Калифорния), оценили в 80 млн. долларов. Но покупателя не нашлось.

Кабала с минимальным взносом

Но пора о хорошем. Эксперты единодушны, сейчас – отличный момент, чтобы правительство взялось за голову и потратило жилищные деньги с умом. Каждая страна решает проблему доступности крыши над головой немного по-своему, но в целом – подход одинаковый.

Потому что и проблема у всех – одна и та же. Ключевые слова – социальное жилье. В этом смысле мы уникальны, т.к. у нас его – почитай, нет, хотя потребность огромная. «В очереди на квартиры в России стоят более 4 млн. человек. Во многих городах люди давно не верят, что его дадут. Средний срок ожидания превышает где 15, где 20 лет», – говорит председатель Комитета Торгово-промышленной палаты по ЖКХ Андрей Широков.

В мире принят понятный критерий: если некто тратит на аренду или содержание крыши над головой более 22% дохода, у него – жилищные проблемы, и государство обязано помогать. Людей с такими сложностями немало в любой стране (например, 25% – в США, 56% – в Британии). Поэтому массово строят социальное жилье с дешевой арендой и льготной коммуналкой. Идеальным показателем считается, если на такие квартиры приходится треть жилого фонда. Интересно, что, чем севернее страна, тем выше эта доля. Например, в Скандинавии – 45%.

В мире придумано множество рецептов как вытащить людей из трущоб и картонных коробок. Скажем, в Австралии нет бездомных – все имевшиеся в наличии 105 тыс. «бомжей» получили квартиры от государства. Еще 480 тыс. жителям страны (при населении в 18 млн.) компенсируют до 80% квартплаты или выплат по ипотеке.

В Великобритании жилье почти так же недоступно народу, как в РФ. Там за последние 12 лет дома подорожали на 160%, а доходы населения выросли только на 35%. Поэтому в Альбионе не только массово доплачивают молодым семьям и т.п., но также компенсируют из бюджета до половины цены квартиры. Но главное – с 1997 г. правительство вложило 128 млрд. долл., чтобы довести долю социального жилья до 31%.

В Бразилии придумали свой рецепт. В этой стране все, как у нас, – только 5% населения способны купить жилье за свой счет. Поэтому бразильцы решились на эксперимент. Городские власти выкупают большие участки земли, делают план территории, подводят коммуникации и продают в рассрочку наделы нуждающимся под строительство жилых домов. Средний срок стояния в очереди на участок – 1,5 года. Земля обходится очень дешево – рассрочка выплачивается 10–15 лет, ежемесячный платеж – 100–150 долларов. Вдобавок город помогает при строительстве домов и даже бесплатно предоставляет услуги архитектора.

Вернемся к российским реалиям. Согласно опросу ВЦИОМа, половина населения нуждается в улучшении жилищных условий, но деньги на это есть лишь у считаных процентов. При этом правительство хочет вложить львиную долю средств программы «Жилище» в развитие ипотеки. Оно рассчитывает – проценты упадут, и скоро квартиры в кредит смогут купить 60% семей. Но это утопия, при нынешних ценах даже самые дешевые кредиты на квартиру – «пожизненная кабала с минимальным взносом». Значит, как ни крути, без социального жилья не обойтись, и чем раньше это поймут наверху, тем лучше. Понадобится его очень много – до 1 млрд. кв. метров. На это и нужно в первую очередь тратить жилищную помощь.

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