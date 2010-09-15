В минувшую субботу Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Самарской области Владимиром Артяковым. Разговор председателя правительства с главой региона сразу снял много вопросов. Главная, «кризисная», интрига прошлого сезона – «Выживет ли АвтоВАЗ?» – перестала быть актуальной. Правда, в этом году уже сама природа вынуждает человека скрести по сусекам. Но на эти вызовы, скорее всего, удастся ответить «в рабочем порядке».

Несмотря а скепсис многочисленных экспертов и аналитиков, меры по спасению автогиганта оказались эффективными. «Лады» и «Калины» расходятся как горячие пирожки. В этой части губернатор уверенно констатировал: экономика пошла в рост. Это объективные показатели, достаточно сравнить цифры с прошлогодними данными. Поддержка со стороны правительства страны, федеральная программа утилизации старых автомобилей и снижение социальной нагрузки на АвтоВАЗ сделали дело, уверен Владимир Артяков:

– Предполагается продать в этом году 580 тысяч автомобилей. В 2009-м было порядка 320 тысяч. Мы даже можем говорить, что АвтоВАЗ способен окончить 2010 год с прибылью. Безусловно, это серьезная поддержка для рабочих не только города Тольятти, но и всей области, поскольку около 320 областных предприятий работают сегодня на АвтоВАЗе, а это более 100 тысяч человек.

В самом городе тоже грядут перемены – под боком у Тольятти дан старт строительству особой экономической зоны промышленно-производственного типа. До 20 тыс. человек со временем найдут здесь работу. Город автомобилестроителей постепенно превратится в крупный многоотраслевой промышленный центр. Лишенный статуса моногорода и оттого не настолько зависимый от экономических влияний извне, как сегодня.

В. Путин решил уточнить, что конкретно делается на автогиганте:

– Мы договаривались о том, что не просто будем предоставлять помощь АвтоВАЗу, а будем предоставлять помощь под планы развития и реконструкции. Вы со своего уровня отслеживаете эти процессы?

По словам В. Артякова, уже есть конкретные результаты:

– В этом году мы приняли в эксплуатацию серьезнейшее штамповочное производство. Очень сильный пресс, в автопроме страны таких единицы (фирма «Комацу», стоимость 2,1 млрд. рублей). Это говорит о том, что даже в сложнейшие времена

АвтоВАЗ модернизирует собственное производство. Кроме того, передышка, которую дала прямая господдержка завода, позволяет заводу в конце 2011 – начале 2012 года выйти на новую линейку производства автомобилей.

Понятно, что АвтоВАЗ – это далеко не вся Самарская область. В нефтехимии, машиностроении также наблюдается рост производства. Оборонно-промышленный комплекс наращивает обороты. В прошлом году был зафиксирован спад в экономике на 30%, а сегодня глава региона отмечает рост по некоторым отраслям до 50%. Отсюда практически двукратное снижение безработицы как «скрытой», так и зарегистрированной.

Артяков признал, что сложная ситуация сложилась в строительном комплексе. Но в «кризисную паузу», когда спрос на недвижимость упал, удалось перегруппировать силы и занять строителей на масштабных работах по капремонту жилья. Для этого из федерального и областного бюджетов были привлечены 4 млрд. рублей, в том числе по программе переселения граждан из ветхих и аварийных домов.

Предпринимать срочные меры заставляет и поразившая Поволжье засуха, которая выжгла половину урожая. Сельхозпроизводители уже получили из областного бюджета 300 млн. рублей, еще 121 млн. скоро поступит из федеральной казны. Однако нужны дополнительные вливания. Прошлогодний урожай пшеницы вопрос с хлебом для населения снимает, но животноводов явно ждут трудности. Если грубыми кормами губерния обеспечена, то фуражного зерна не хватает. Без поддержки от государства у хозяйств будет единственный выход: крупный рогатый скот под нож. А это удар по будущему, ведь на восстановление поголовья уйдут годы. Свиноводство и птицеводство также напрямую зависят от ситуации с кормами. Единственный выход – «импортировать» фураж из благополучных регионов. На это нужны средства, нельзя крестьян оставлять с проблемой один на один. Области, по подсчетам специалистов, чтобы избежать спада в животноводстве, требуется 500 тыс. тонн фуражного зерна.

Чтобы критическая ситуация с зерном не повторилась следующим летом, налегли на сев озимых. В будущий год метеорологи тоже ожидают засуху, яровые ее не выдержат. Если раньше высевали до 30% озимых, то теперь их долю решено довести до 60%. На что В. Путин поинтересовался:

– Зерно не закопаете просто в землю?

Оказалось, нет, наука дает добро, ответил В. Артяков:

– Несколько раз проводил совещания с нашими научными деятелями и профессорами, которые уже 40 лет занимаются этой проблемой. Оказывается, у нас есть три стадии засухи и три стадии возможности посева озимых сортов пшеницы. Все зависит от наполняемости почвы влагой. Поскольку предполагается, что осень будет затяжной, мы не одномоментно будем сеять, а пойдем по всем трем стадиям. Ученые уверяют, что есть возможность сохранить урожай.