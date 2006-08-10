Ответят за ВТО
«Газпром» охладил российско-американские отношения
№ 14(14) от 10.08.2006 [«Аргументы Недели », Алексей КРАШАКОВ ]
Потянуть в одиночку столь грандиозный проект «Газпром» бы не смог. Поэтому в прошлом году он сформировал предварительный список из 5 компаний-партнеров. В него вошли две американские Chevron и ConocoPhillips, французская Total и две норвежские Statoil и Hydro. Из них в конечном итоге он должен отобрать лишь две-три компании.
Американцев наряду с норвежцами всегда считали фаворитами в конкурсе, устроенном «Газпромом». Газ со Штокмана в сжиженном виде планируется поставлять в основном в США, где у Chevron и ConocoPhillips есть заводы по разжижению газа. А норвежцы нужны потому, что они обладают необходимыми технологиями бурения в сложных условиях арктических морей.
Развязка интриги с выбором партнеров, казалось, вот-вот наступит. Перед саммитом «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев заявил: «В настоящее время завершается работа по отбору участников консорциума. Я думаю, в самое ближайшее время мы все узнаем победителей». Ожидалось, что это случится в августе.
Однако после провала переговоров Владимира Путина с Джорджем Бушем по ВТО ситуация круто поменялась. Как нам рассказали в «Газпроме», «сейчас совершенно не ясно, когда завершится отбор. Может, осенью, а может, к концу года». В ответ министр энергетики США Сэм Бодман раскритиковал российский концерн за нерасторопность. «Я отказался от попытки предсказать, когда Россия решит, как намерена с этим разобраться», - заявил он. В свою очередь руководство «Газпрома» посоветовало американцам не совать нос в чужие дела.
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