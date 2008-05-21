Россия крупно «погорела» на американском кризисе

ЦБ старался всячески завуалировать масштабы своей «мудрой» инвестиции. Еще бы! В середине мая стало известно, что ровно на том же уже погорел наш Фонд национального благосостояния (в нем лежит часть средств Стабфонда). Он вкладывал деньги в бумаги двух крупнейших американских ипотечных агентств – «Фанни Мей» и «Фредди Мак». Из-за кризиса их стоимость упала. Итог – «благосостояние» страны уменьшилось на 10 млрд. рублей…

Ясно, почему в ЦБ старались не афишировать, насколько сильно они сами увязли все в тех же бумагах. В конце зимы первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев обронил, что в иностранные ипотечные облигации вложено «несколько процентов» российского валютного резерва. Правда выплыла наружу спустя три месяца. Изучив проект годового отчета ЦБ, аналитики округлили глаза. «Несколько процентов» оказались внушительной суммой в 2,48 трлн. рублей!

Зачем это было нужно? Мотив прост. ЦБ и Стабфонд хотели заработать побольше. Деньги страны не должны лежать мертвым грузом – их надо во что-то вкладывать. По закону, ЦБ и госфонды должны инвестировать национальные накопления только в бумаги с самым высоким рейтингом надежности. Облигации «Фанни Мей» и «Фредди Мака» – тот самый случай. При этом проценты по ним чуть выше, чем у американских казначейских облигаций, в которые в основном и вкладывается наш Центробанк.

Чем это грозит? Как сообщил «АН» источник в Центробанке, почти все средства вложены в бумаги со сроком погашения меньше года. «Значит, если не продавать их сейчас, а дождаться погашения – убытков не будет», – уверил нас эксперт.

Вопрос лишь в том, доживут ли «Фанни Мей» и «Фредди Мак» до этого времени. Практически каждую неделю аналитики понижают их рейтинг надежности. С начала года их акции рухнули на 50–60%. Если ипотечный кризис в США продолжится, обе компании могут лопнуть. Тогда Россия потеряет 100 млрд. долларов. Если учесть, что кроме ЦБ в их бумаги вкладывались все госфонды и коммерческие банки, общая сумма потерь может быть гораздо выше.