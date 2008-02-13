Металлурги пускают кораблики

СТАЛЬНОЙ магнат уже владеет многими судоходными предприятиями. Среди них «Порт Санкт-Петербург», «Таганрогский морской порт» и «Комплекс Усть-Луга». Скоро коллекция олигарха пополнится «Северо-Западным пароходством», «Волжским пароходством» и «Волго-Балтийской компанией».

Зачем они понадобились металлургу? Специалисты делают два предположения. Первое – липецкий комбинат хочет еще сильнее сэкономить на перевозках. Второе – активы объединяют, чтобы подготовить к продаже. После новой череды покупок общая стоимость «речного» бизнеса В. Лисина перевалит за 1 млрд. долларов.