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Металлурги пускают кораблики

№ 7(93) от 14.02.2008 [«Аргументы Недели », отдел экономики ]

 СТАЛЬНОЙ магнат уже владеет многими судоходными предприятиями. Среди них «Порт Санкт-Петербург», «Таганрогский морской порт» и «Комплекс Усть-Луга». Скоро коллекция олигарха пополнится «Северо-Западным пароходством», «Волжским пароходством» и «Волго-Балтийской компанией».

 Зачем они понадобились металлургу? Специалисты делают два предположения. Первое – липецкий комбинат хочет еще сильнее сэкономить на перевозках. Второе – активы объединяют, чтобы подготовить к продаже. После новой череды покупок общая стоимость «речного» бизнеса В. Лисина перевалит за 1 млрд. долларов.

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