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Ручной кризис

№ 5(91) от 31.01.2008 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]

Ручной кризис

Миллионы россиян не отказывают себе в удовольствии похохотать над персонажами популярного сериала «Наша RUSSIA». Горе-строители Рафшан и Джумшут взлетели на верхние строчки рейтинга. Сейчас они – одни из самых популярных в народе телегероев.

Шутки-шутками, а на экране – подлинное «зеркало эпохи». Трудно отрицать, что гастарбайтеры давно стали неотъемлемой частью нашей жизни. Только вот знаем мы об этих людях на удивление мало. Государст­во и вовсе не утруждает себя подсчетами. Ему неведомо, сколько в стране таких работников, откуда они приехали и чем зарабатывают на жизнь. То ли они – благо, то ли – угроза?

До недавнего времени точного представления о том, что делать с гастарбайтерами, не было даже в высших эшелонах власти. Но сейчас ситуация меняется. «АН» постарались приоткрыть завесу над истинным лицом российской трудовой миграции.

«Серый интернационал»

Согласно опросам, треть жителей нашей страны уверена, что трудовой поток из СНГ в Россию – это зло. Люди резонно опасаются за свои рабочие места. Но в действительности особой угрозы нет. Оказывается, на заработки к нам «понаехало» не так уж много иностранцев.

Сколько их? Существуют две версии. По официальным данным, в России трудится 1 млн. граждан других стран. Цифра смехотворная. По данным «АН», только на московских стройках задействовано более 500 тыс. выходцев из ближнего зарубежья. Официальный миллион – это те, кто получил разрешение на работу и вид на жительство. Иными словами, многие из них – никакие не гастарбайтеры, а вполне благополучные сотрудники офисов. Что же касается теневой стороны вопроса, тут независимые эксперты называют совсем другие цифры. По оценкам Международной организации труда, нелегальным трудом в России зарабатывают на жизнь 4–6 млн. гостей из сопредельных стран.

Как бы то ни было, даже 7 млн. иностранцев, хоть «белых», хоть «серых», хоть каких, нам недостаточно. В России – острейший дефицит рабочих рук. Трудоспособное население страны ежегодно сокращается на 1 млн. человек. Тем временем экономика растет. В результате к 2015 г. возникнет недостача 8 млн. работников. В 2025 г. нам будет не хватать уже 18–19 млн. рабочих рук.

Так что деваться некуда. Придется либо мириться с этим «интернационалом», либо прощаться с мечтой о бурном росте ВВП. Уже сейчас гости из СНГ производят 8–10% российского валового внутреннего продукта. Получается, их труд приносит стране порядка 100 ­млрд. долл. в год. На этом фоне претензии, что иностранная рабочая сила вывозит из России порядка 8 млрд. долл. в год, выглядят неуместно. Баланс – явно в нашу пользу…

Третья волна

Откуда к нам едут на заработки? Рабочими руками Россию обеспечивают в основном бывшие республики СССР. Первое место делят украинцы и азербайджанцы. Каждая из этих стран «поставила» нам по 1 млн. работников. Таджикистан с его 500-тысячной «трудовой диаспорой» находится на четвертом месте. А на третьем месте… Китай, «экспортировавший» в Россию 800 тыс. своих граждан. В целом же у нас работают выходцы из 40 стран мира. Среди них – 55 тыс. жителей Северной Кореи, 100 тыс. вьетнамцев и столько же афганцев.

Правда, по мнению специалистов из Института демографии при Высшей школе экономики, скоро картина изменится. Украинцы едут к нам все менее охотно, а вот выходцы из стран Центральной Азии наращивают темпы. Причем потенциал Таджикистана и Киргизии почти исчерпан. Зато «освоение» узбекской «трудовой жилы» только начинается.

Половина московских и 60% общероссийских гастарбайтеров не окончили даже восьми классов!

Эксперты отмечают и другую тенденцию. «Качество» иностранной рабочей силы с каждым годом падает. В России прош­ло уже три волны трудовой миграции. Первоначально к нам ехали наиболее социально активные люди. Это были не самые бедные граждане сопредельных стран с высоким уровнем образования.

Они-то и стали пионерами, проторившими дорожку для остальных. Благодаря им механизм поездок на заработки в Россию был отработан до блеска. Он стал доступен и понятен «широким массам». Поэтому начиная с 2000 г. к нам пошла третья волна. Это был уже совсем другой контингент. Новые мигранты вышли из гораздо более бедных слоев населения. Две трети работников прибывают к нам из малых городов и сел. Половине этих людей на родине не хватало денег даже на пропитание…

Само собой, качество их образования оставляет желать лучшего. Половина московских и 60% общероссий- ских гастарбайтеров не окончили даже восьми классов! Отсюда – проблемы со знанием русского языка. 40% гастарбайтеров признались, что знают его «не очень хорошо». А каждый пятый и вовсе не говорит по-русски!

Дорогие рабы

Зато они хорошо знают цену своему труду. Байки о дармовой рабочей силе далеки от действительности. Рафшан и Джумшут из телесериала работали за «три тысячи рублей в год». Но на самом деле зарплаты у российских гастарбайтеров отнюдь не мизерные. Недавнее исследование Международной организации по миграции (МОМ) принесло сенсационные данные. Оказалось, что «гости из СНГ» получают в России практически те же деньги, что и местные жители, занятые на тех же рабочих местах.

Правда, трудовые рубли даются им нелегко. Мигрантам в России приходится вкалывать в поте лица. По данным МОМ, в среднем гастарбайтер работает 60–70 часов в неделю. Иными словами, ему приходится трудиться по 10 часов в день без праздников и выходных. Вдобавок в богатых регионах «гостей» эксплуатируют гораздо сильнее. Вот красноречивый пример. В Москве зарплаты в среднем вдвое выше, чем в Астрахани и Карелии. При этом столичным гастарбайтерам за ту же работу платят лишь в 1,6 раза больше, чем карельским и астраханским…

Вызывает немало вопросов и социальная защита этих работников. Согласно исследованию Института демографии, треть гастарбайтеров в итоге получает зарплату меньше обещанной, каждому седьмому регулярно задерживают получку. Кроме того, у каждого пятого гастарбайтера работодатель отбирает паспорт. Треть мигрантов в Москве вообще «ограничены в передвижениях по городу». Иными словами, их держат взаперти!

Множатся и случаи откровенного использования рабского труда. Цифры наводят на грустные мысли. Половина мигрантов находятся в кабальной зависимости от работодателя. По оценке док­тора социологических наук, завсектором Института cоциологии РАН Владимира Мукомеля, 70–80% незаконных мигрантов заняты принудительным трудом. В том числе 100 тыс. – в области секс-индустрии. По мнению ученого, прибыль от эксплуатации этих людей достигает 7,5 млрд. долл. в год.

Хуже всего, что более 90% гастарбайтеров находятся вне правового поля. Они ищут работу через теневые структуры. Государственные каналы трудовой миграции, созданные для помощи мигрантам, обслуживают не более 5% потока. Но, к счастью, ситуация меняется к лучшему. С 15 января 2007 г. в России ликвидировали «крепостную зависимость» работника от работодателя. Новое законодательство упростило легализацию мигрантов из стран СНГ. Теперь разрешение на работу получает сам мигрант, а не его работодатель, как раньше. Те, кто приезжает к нам на работу на срок до 90 дней, могут зарегистрироваться по почте.

В общем, жизнь гастарбайтера в России – далеко не сахар. Но все же здесь им в целом куда лучше, чем на родине… Опросы показывают, что мигранты зарабатывают в нашей стране в 3–5 раз больше, чем могли бы получать на родине. 70% в целом довольны своим положением, а каждый третий всерьез задумывается о российском гражданстве.

Шансы у них есть. По закону на российское гражданство может претендовать любой иностранец, легально проживший в нашей стране более 5 лет. В любом случае без наших рабочих мест большинству этих людей не на что будет кормить семью. А нам, в свою очередь, не обойтись без их рабочих рук. По крайней мере, если мы хотим стать по-настоящему богатой и процветающей страной.

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