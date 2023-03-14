Путин заявил, что российский бизнес легко заменил ушедшие с рынка западные компании

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Источник: РИА "Новости"

закрытый магазин, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин во вторник, 14 марта, заявил, что западные компании, уходя с российского рынка, полагали, что без них "все рухнет", однако отечественный бизнес легко заменил их.

Владимир Путин уточнил, что участники российской экономической деятельности подросли и окрепли, создали свой уровень культуры и наработали связи во всем мире. По словам главы государства, отечественный бизнес легко и просто заменил на рынке западные компании.

Президент РФ обратил внимание на то, что производство в сегменте малого и среднего бизнеса в настоящий момент растет, а освободившийся рынок был оперативно заполнен товарами отечественных производителей.